Do prípadu sa príliš zasahuje. Politicky aj mediálne

Hoci vyšetrovatelia spolupracujú s českými, talianskymi orgánmi, FBI či s Europolom, v hre je aj vytvorenie medzinárodného vyšetrovacieho tímu. Rektorka Akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská si myslí, že verejnosť je už teraz tak presvedčená o jedinej verzii zločinu, že to môže brániť nájdeniu skutočnej pravdy. „Obávam sa, že ak sa zistí akýkoľvek iný motív, ako očakáva verejnosť, nikto tomu nebude chcieť veriť a zas bude polícia a prokuratúra obvinená z podsúvania informácií,“ dodala.

Aký je rozdiel medzi pomocou zo zahraničia pri vyšetrovaní a vytvorením medzinárodného tí­mu?

Spolupráca znamená podávanie informácií, prípadne, že sa zahraniční experti podieľajú na kontrole postupu. V spoločnom tíme ide zas o vymedzenie konkrétnych úloh a kompetencií pre zahraničných expertov. Ak polícia pracuje aj s verziou, že by tam mohlo byť prepojenie na taliansku mafiu, teda, že je tam prítomný zahraničný prvok, potom je dosť legitímne a žiaduce, aby bol vytvorený takýto tím. Bolo by to určite logické vyústenie doterajšieho vyšetrovania. Takýto tím sa podľa trestného poriadku môže zriadiť, ak vyšetrovanie trestného činu vyžaduje vykonať zložité úkony aj v inom štáte alebo vyšetrovanie uskutočňuje niekoľko štátov, keď okolnosti prípadu si vyžadujú spoločný koordinovaný postup. Uskutočňuje sa tak, že sa naša republika dohodne s inými štátmi, ktoré budú mať v danom tíme zastúpenie. Za našu krajinu ju podpisuje generálny prokurátor po predchádzajúcom prerokovaní s ministerkou spravodlivosti. V dohode sú potom vyčlenené kompetencie a úkony jednotlivých strán. Nejde o nič nové, takýto spoločný vyšetrovací tím sme mali aj pri iných prípadoch.

Viacerí bývalí vyšetrovatelia pre Pravdu vyjadrili obavy, že zriadenie takéhoto tímu môže viesť k strate kontroly nad vyšetrovaním.

Nie. Vždy predsa máme dozorujúceho prokurátora. Ten si nemôže pustiť opraty kontroly práce tímu. On je pán sporu a jemu sa vyšetrovatelia zodpovedajú, on im dáva aj pokyny, ktorými sú viazaní. Vedúcim tímu je navyše náš vyšetrovateľ. Skôr si myslím, že to prinesie úžitok a skúsenosti, ktoré zahraniční experti majú. Určite budú nominovaní takí vyšetrovatelia, ktorí už s prácou mafie prišli do styku.

Polícia zvažuje viacero motívov vraždy. Je správne, že so všetkými verziami oboznamuje aj verejnosť?

Keď si uvedomíme, ako sa prípad uchopil a čo všetko to vyvolalo, je to ťažké posúdiť. Spoločnosť by mala byť do určitej miery informovaná o postupe a zisteniach polície. Informovanosť by však mala byť taká, aby to zároveň nezmarilo účel trestného konania. Všetci sa chopili jednej verzie, kam vedú možné linky, ale treba si uvedomiť, že skutočnosť môže byť iná. Vítam, že policajný prezident informoval, že zvažujú aj drogovú stopu, a oznámil to, až keď tento variant preveril a mali v tom jasno, čo považujem za správne. Polícia, hlavne v prípade úkladnej vraždy, musí zvažovať všetky možné skutočnosti a nemôžu sa upriamiť len na jednu jedinú stopu, ktorú si, žiaľ, žiada verejnosť. Je to strašné, čo sa stalo, ale nadobudlo to také rozmery, že do vyšetrovania sa príliš zasahuje, aj politicky, aj mediálne, na čo zas reaguje verejnosť.

Policajný prezident Tibor Gašpar počas prvej tlačovej konferencie minulý týždeň v pondelok uviedol, že najpravdepodob­nejším motívom vraždy, s ktorým polícia pracuje, je práca novinára. Nebolo to unáhlené?

Neviem, čo polícia videla na mieste činu, ale keď si to zoberieme z operatívne-spravodajského hľadiska, tak keď niekto ide vykonať úkladnú vraždu za to, čo novinár písal, tak sa snaží stopy a motív úplne eliminovať. Podľa mňa by bol vymazaný mobil, počítač. Ale stále sa pohybujeme len v teoretickej rovine. Prezident už vtedy mohol len na základe prvotných informácií mať takúto indíciu. Môžeme sa na základe následných búrlivých reakcií domnievať, že to bolo predčasné, ale pravdepodobne pracoval s tým, čo už prvé stopy na mieste činu naznačili.

Považujete komunikáciu generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára v tomto prípade za primeranú?

Myslím, že informuje do takej miery, do akej je potrebné. Uvítala som tiež, že generálny prokurátor povedal, že preverujú aj všetky oznámenia, ktoré boli predtým, teda aj oznámenie pána Kuciaka o nebezpečnom vyhrážaní sa. Keď som to počula prvýkrát, že bolo podané trestné oznámenie a že nebol vypočutý ten, ktorý bol označený ako prípadný možný páchateľ, ako trestná právnička som to považovala za chybu. Nehovoriac o tom, že trestné oznámenie musí byť preverené do 30 dní od oznámenia. A tu sa nič nedialo 44 dní. Už len základné fakty evokujú, že sa pochybilo. Oceňujem preto, že to generálny prokurátor chce preveriť, aj keď jedným dychom dodal, že to pravdepodobne nemá s vraždou nič spoločné.

Spoločnosť by mala byť do určitej miery informovaná o postupe a zisteniach polície. Informovanosť by však mala byť taká, aby to zároveň nezmarilo účel trestného konania.

Očakávali ste takéto politické otrasy?

Mňa to veľmi prekvapilo. Je to hrozné a sama si pamätám 90. roky a vtedajšie vybavovanie účtov. Tým, že ide o novinára, je to šokujúce, ale treba si uvedomiť, že stále naisto nevieme, či vražda mala súvis s jeho prácou. To, ako sa spustila lavína zo strany opozície a doslova takmer davová psychóza, je prekvapujúce. Myslím si, že keby išlo napríklad o bulvárneho novinára, ktorý sa venuje celebritám typu kto, kde, s kým, tak by to nikto až takto neriešil. Ale tým, že išlo o investigatívca, ktorý sa venoval politickým témam, nastala prudšia reakcia. Je strašné, čo sa stalo, ale nečakala som takéto vyústenie.

Ozývajú sa hlasy, že vec sa nepodarí dotiahnuť do konca…

Chcem veriť, že sa určite musia nájsť stopy vedúce k tomu, aby bola obvinená konkrétna osoba. Osobne som hovorila s vyšetrovateľom, ktorý preveroval drogovú stopu. Ten dva dni nespal. Verím preto, že sa robí všetko, aby sa vec objasnila. Na druhej strane, osobne, ako človek aj ako trestná právnička, si myslím, že ak sa zistí akýkoľvek iný motív, nikto tomu nebude chcieť veriť a zas bude polícia a prokuratúra zlá, že niečo podsunuli. Verejnosť je už teraz tak presvedčená o jednej verzii, že to potom môže brániť nájdeniu skutočnej pravdy. V každom ohľade, tento prípad určite nebude jednoduchý z hľadiska vyšetrovania.