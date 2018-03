Pomýlila si Vadalu polícia s iným človekom? Policajné záznamy to nepodporujú

Vadala to tvrdil v rozhovore, ktorý poskytol denníku Korzár.

Podľa portálu Aktuality.sk sú však viaceré Vadalove tvrdenia zavádzajúce. Portál uvádza, že zavraždený reportér zistil, že Talian mal k mafii veľmi blízko. V medializovanom rozhovore je podľa portálu isté, že Vadala „úmyselne alebo z nevedomosti viackrát klamal“.

Vadala tvrdí, že nikdy v živote on a jeho príbuzní neboli nikde spomínaní, ani v Taliansku, ani na Slovensku, že sú mafiáni. „Vadala o tom možno nevie, no aj v Taliansku, aj na Slovensku bol kompetentnými orgánmi spomínaný v súvislosti s mafiou,“ píšu Aktuality.sk, ktoré už včera informovali o korešpondencii medzi slovenskou policajnou pridelenkyňou v Ríme a talianskym hlavným úradom boja proti mafii DIA.

„Slovenská polícia predpokladá, že Vadala na území Slovenska založil ndrinu (klan 'Ndranghety, pozn. red.),“ písala pridelenkyňa.

„Z úradných záznamov vyplýva, že sa Antonino Vadala počas svojich občasných návštev v Bova Marina stretával s pochybnými osobami a s najvyššími predstaviteľmi organizovaného zločinu, napojenými hlavne na mafiánske skupiny Vadala – Talia z Bova Marina a Libri – Zindato z Reggio Calabria,“ odpísala jej okrem iného DIA.

Vadala argumentoval však tým, že si ho polícia pomýlila s iným Vadalom. „Pozrite sa, tu mám zoznam od špeciálnej prokuratúry z Talianska, kde sú mená tých, ktorí patria do klanu Vadalovcov, o ktorých píšu slovenskí novinári. Všimnite si, že je medzi nimi aj Antonino Vadala, narodený v Bova Marina ako ja, ale je pri ňom uvedený dátum narodenia 25. 5. 1952. Ja som sa narodil 20. 4. 1975. (…) Všetko, o čom sa teraz píše, sa teda týka iných Vadalovcov, nie nás, “ hovorí v interview.

Aktuality.sk na to reagujú, že je to dosť dôležité tvrdenie. Ak by bola pravda, čo Vadala hovorí, znamenalo by to, že sa novinári dopustili veľmi závažnej chyby a už viac ako týždeň píšu o nesprávnom Vadalovi.

Lenže túto verziu nepodporujú informácie slovenskej polície ani úradu DIA. Keď sa naša policajná pridelenkyňa v roku 2013 obrátila na svojich talianskych kolegov so žiadosťou o pomoc, pýtala sa ich na Antonina Vadalu s dátumom narodenia 20. 4. 1975.

A keď DIA odpovedala, hovorila o Antoninovi Vadalovi s tým istým dátumom narodenia. Reč je teda stále o Vadalovi, ktorý podniká na východe Slovenska, nie o Vadalovi, ktorý sa narodil v roku 1952.