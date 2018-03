Andrej Kiska začne rokovania s predstaviteľmi strán

Prezident SR Andrej Kiska začína dnes rokovania s lídrami politických strán. Ako prvých prijme predstaviteľov parlamentnej opozície. Dnes to budú zástupcovia hnutí Sme rodina – Boris Kollár a Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) a vo štvrtok reprezentanti strany Sloboda a Solidarita (SaS). V Prezidentskom paláci sa dnes o 10:00 najskôr stretne so zástupcami Sme rodina – Boris Kollár a o 13:00 príjme reprezentantov OĽANO. Vo štvrtok 8. marca má o 9:00 naplánované stretnutie s predstaviteľmi SaS. Médiá o tom informovalo tlačové oddelenie Kancelárie prezidenta SR.

Prezident v prejave k aktuálnej politickej situácii v nedeľu 4. marca avizoval, že rokovania s lídrami politických strán začne v najbližších dňoch a následne bude verejnosť informovať. Andrej Kiska okrem iného konštatoval, že nevidí žiaden plán vyviesť krajinu z krízy dôvery. Preto začne rokovania s politickými stranami o tom, „ako si predstavujú budúcnosť, existenciu vlády, vzťahy vlády a opozície a predovšetkým o tom, akým spôsobom začneme obnovovať dôveru ľudí na Slovensku vo svoj vlastný štát,“ povedal. Prezident nateraz vidí dve možnosti – „rozsiahlu a zásadnú rekonštrukciu vlády, ktorá by nepolarizovala spoločnosť a požiadala a získala dôveru Národnej rady, alebo predčasné voľby, ktoré by v mnohých demokratických krajinách boli najprirodzenejším riešením Je možné ich urobiť rýchlo a efektívne spolu s komunálnymi voľbami. O tom však musí rozhodnúť parlament 90 hlasmi.“

Reprezentanti opozičných strán Sme rodina, OĽANO a SaS v reakcii na nedeľňajší prejav prezidenta avizovali, že sú zástancami predčasných volieb. Jediným politickým východiskom zo súčasnej situácie sú predčasné voľby, na sociálnej sieti to 4. marca uviedol poslanec Milan Krajniak z hnutia Sme rodina s tým, že ide o stanovisko, ktoré bude hnutie prezentovať na rokovaní s prezidentom. OĽANO tiež podporuje predčasné voľby. Ako 4. marca v stanovisku k prejavu prezidenta uviedol predseda hnutia Igor Matovič, „rekonštrukcia vlády navrhovaná pánom prezidentom v tomto momente už nie je alternatívou. Slovensko potrebuje nový začiatok, keďže vláda nie je schopná spravovať dobre a spravodlivo našu krajinu“. SaS verí, že predčasné voľby „budú začiatkom rozsiahlej očisty a obrody našej spoločnosti“. Strana sa zúčastní na konzultáciách s prezidentom SR, no vláda národnej obrody môže podľa nej vzniknúť len bez Smeru-SD. K návrhu prezidenta uskutočniť rozsiahlu a zásadnú rekonštrukciu vlády, ktorá by nepolarizovala spoločnosť a získala dôveru Národnej rady SR, sa však stavia rezervovane. "Takéto riešenie sa vymyká chápaniu politiky a potrieb štátu zo strany Smeru-SD“, napísalo k vyhláseniu prezidenta 4. marca vedenie SaS v stanovisku, pod ktoré sa podpísali predseda strany Richard Sulík, podpredsedovia SaS Ľubomír Galko a Jana Kiššová ako aj podpredsedníčka Národnej rady SR Lucia Ďuriš Nicholsonová.

Prezident považuje za najdôležitejšie vrátiť dôveru ľudí v štát, jeho predstaviteľov a v spravodlivosť. „Toto je to, na čo sa musíme teraz zamerať,“ vyhlásil v utorok 6. marca počas pracovnej cesty v Tvrdošíne na margo súčasnej vnútropolitickej situácie. Kiska je podľa vlastných slov pripravený našu krajinu vyviesť z krízy. „Pre mňa dôvera je zásadná rekonštrukcia vlády, musíme mať vládu, ktorá nepolarizuje našu krajinu, ale ktorá spája,“ povedal.