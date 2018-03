Premiérovi Ficovi nedochádza vývoj na Slovensku, tvrdí Mečiar

„Politická zodpovednosť neznamená, že si trestný čin urobil, politická zodpovednosť znamená, že zodpovedáš za to, že vôbec vznikol, za výsledok. Vláda v tej situácii, keď má vnútorné rozpory, rozpory s opozíciou, prezidentom, vyžaduje riešenie,“ povedal v utorok bývalý trojnásobný premiér na konferencii v Bratislave.

Mečiar nevie, či sa súčasná politická situácia pretaví do predčasných volieb, rekonštrukcia vlády by mala byť podľa neho rozsiahlejšia, ale neznamená to, že by mala skončiť súčasná koalícia. Zároveň skritizoval opozíciu, podľa neho totiž nie je možné robiť demokraciu cez tlačové konferencie. „Nie je tu subjekt, ktorý by bol v opozícii schopný vytvoriť program národnej obrody Slovenskej republiky na hodnotách národných, kresťanských a sociálnych. Ak sa takýto subjekt nevytvorí, nebude tu nositeľ zmeny,“ ozrejmil.

Mečiar tvrdí, že súčasná politická situácia je výsledkom chýbajúcej stratégie vlády. „Niet stratégie, sú to krátkodobé ciele, programy, od tlačovky po tlačovku, sú to krátkodobé prehlásenia, čo by sa malo robiť. Je tam tlak na sociálne najslabšie skupiny, úprava základu platu, úprava najnižších dôchodkov, ale nie je to o vyriešení základných problémov, v ktorých Slovensko zaostáva… Veci tu na Slovensku sú prezreté a nemajú riešiteľa. Vláda toto zanedbáva a preto sa ocitá v zmätku, v ktorom je,“ zhrnul.