Minister vnútra Kaliňák má plnú podporu strany Smer, povedal Richter

Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer) má plnú podporu strany Smer. Uviedol to pred rokovaním vlády SR minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer).

Kaliňák je podľa neho skúseným a zodpovedným politikom, ktorý vie sám v prípade potreby vyvodiť politickú zodpovednosť. Nateraz má plnú podporu strany a ani Richter nevidí dôvod na jeho odstúpenie. „Pán Kaliňák je zodpovedný a nanajvýš skúsený, čo sa politiky týka, preto nevidím dôvod, prečo by nemal mať našu plnú podporu,“ skonštatoval Richter.

Odstúpenie ministra vnútra nežiada iba parlamentná opozícia, ale aj jeden z koaličných partnerov Smeru, strana Most-Híd. Tí zvolali na najbližší pondelok republikovú radu, kde by malo padnúť definitívne rozhodnutie o zotrvaní v súčasnej koalícii.

Richter priznal, že kritika vládneho Mosta-Híd na adresu premiéra Roberta Fica Smer vyrušuje. „Rešpektujeme ale ich názor, podrobne sa postojom Mosta-Híd zaoberáme,“ dodal Richter.

Otázky premiéra Roberta Fica (Smer) o stretnutí prezidenta Andreja Kisku a miliardára Georgea Sorosa sú podľa Richtera legitímne, navyše prezident nevysvetlil dostatočne, prečo bol na stretnutí s podnikateľom sám. „Otázka premiéra Fica bola jasná a zrozumiteľná. Prezident neodpovedal dostatočne a tak tieň dohadov stále pretrváva,“ uviedol Richter.

Minister práce priznal, že sa pozná s podnikateľom Norbertom Bödörom, o ktorom písal zavraždený novinár Ján Kuciak, jeho meno spájal s korupčnými kauzami. „Áno, poznám, pretože som z Nitry, takisto ako je on,“ povedal Richter.

Minister nechcel odpovedať na otázku, či by mal policajný prezident Tibor Gašpar dohliadať na vyšetrovanie, keďže s Bödörom je rodina. „To je otázka na pána Gašpara, ak sa ho to opýtate, určite na to odpovie,“ odkázal novinárom.

Na rokovanie vlády prišiel Richter ako jeden z mála ministrov. Väčšina poslala na rokovanie štátnych tajomníkov svojich rezortov.