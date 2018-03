Podá Kaliňák v pondelok demisiu?

Odpoveď, či vládna koalícia prežije, bude jasná na budúci týždeň najneskôr v utorok. Deň predtým, teda v pondelok, by mal Smer oznámiť, či minister vnútra Robert Kaliňák podá demisiu.

Vyzval ho na to koaličný Most-Híd v záujme upokojenia situácie. Premiér Robert Fico v stredu naznačil, že Kaliňák zrejme skončí. Vyhlásil totiž, že bude ponúkať „také riešenia, aby Most-Híd mohol pokračovať vo vláde“.

Neberúc na to ohľad prezident Andrej Kiska má vlastný plán. Trvá na zásadnej rekonštrukcii vlády alebo na predčasných voľbách. Rokovania začal s kontroverzným predsedom strany Sme rodina Borisom Kollárom. Ten čelí podozreniam, že mal v minulosti úzke väzby s bratislavskou mafiou. Potom rokoval s OĽaNO Igora Matoviča.

V pondelok sa očakáva rokovanie šéfa Smeru Fica s lídrom Mostu-Híd Bélom Bugárom Následne sa stretne koaličná rada aj za účasti predsedu SNS Andreja Danka. Potom by malo byť známe, či Kaliňák odíde z vlády.

Politológ Juraj Marušiak považuje rokovania prezidenta s opozíciou za neštandardné, lebo rozhodnutie o predčasných voľbách či rekonštrukcii vlády nestojí na prezidentovi. „Myslím si však, že predčasné voľby sú jedným z možných riešení, keď vládna koalícia stratí väčšinu v parlamente. Môže sa udiať aj rekonštrukcia vlády, ale nemusí byť veľmi po chuti prezidentovi a ani opozícii,“ zhodnotil politológ.

Čo sa týka Kiskovej predstavy, faktom je, že zmeny vo vláde môže vo svojej réžii urobiť len vládna koalícia a na predčasných voľbách by sa muselo v parlamente zhodnúť najmenej 90 poslancov parlamentu.

Ústavný právnik Eduard Bárány, ktorý je poradcom premiéra Fica, hovorí, že riešenia, s ktorými prišiel prezident, sú mimo jeho ústavných kompetencií, ale každý si môže povedať, čo uzná za vhodné. „Prezident môže hovoriť s kýmkoľvek o čomkoľvek. Ale žiadnu z tých možností, ktoré spomína, nemôže ústavnoprávnym spôsobom sám vyvolať. Môže nabádať, vyzývať, dohadovať, sprostredkovať, ale to je všetko,“ uviedol Bárány.

Opozícia už začala zbierať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze, na ktorej chce kabinetu vysloviť nedôveru. Premiér Fico reagoval, že opozícii ide o „štátny prevrat, ktorý znamená chaos, nestabilitu a nepokoj“.

V pondelok sa očakáva rokovanie premiéra a šéfa Smeru Fica s lídrom Mostu-Híd Bélom Bugárom Následne sa stretne koaličná rada aj za účasti tretieho partnera, predsedu SNS Andreja Danka. Potom by malo byť známe, či Kaliňák odíde z vlády. V utorok sa má zísť republiková rada Mostu-Híd, ktorá bude rokovať o pokračovaní v koalícii. Premiér povedal, že „o tohto koaličného partnera stojí“. V zákulisí sa už hovorí, kto by mohol Kaliňáka nahradiť. Spomína sa štátna tajomníčka rezortu vnútra Denisa Saková, ale aj súčasný šéf poslaneckého klubu Smeru Martin Glváč. Či odíde zo svojej funkcie aj policajný prezident Tibor Gašpar, je otázne. Fico v stredu označil Gašpara za „absolútneho profesionála“. Jeho zotrvanie vo funkcii má v rukách minister vnútra.

Kľúčovým pre pokračovanie koalície bude postoj Mostu-Híd, či mu bude stačiť odchod Kaliňáka. Politológ Marušiak hovorí, že sa teraz nedá povedať, čo urobí Most-Híd. Zdá sa mu, že vôľa tejto strany zotrvať vo vláde klesá, pretože premiér Fico odkladá odpoveď na požiadavku Mostu-Híd. „Nevylučujem ani, že aj premiér sa zmieril s myšlienkou predčasných volieb. Neviem, či je to šťastná taktika z jeho hľadiska. Môže sa stať, že sa vytvorí vláda bez účasti Smeru, a to bude znamenať marginalizáciu tejto strany,“ dodal Marušiak.

Už zajtra sa na Bratislavskom hrade uskutoční stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov, ktoré zvolal predseda parlamentu Danko. Premiér tvrdí, že je na takéto rokovanie pripravený. Podľa prezidenta je dobré, že chce predseda parlamentu upokojovať situáciu v krajine. „Myslím si, že toto stretnutie má zmysel, ak bude mať konkrétny výsledok, a ja určite navrhnem konkrétne riešenie, povedal Kiska.

Podľa prezidenta je úlohou politikov pracovať na obnovení dôvery v štát a úlohou orgánov činných v trestnom konaní viesť nezávislé vyšetrovanie brutálnej vraždy dvoch mladých ľudí. „Vyzývam všetkých politikov, aby tieto dve veci nemixovali dokopy,“ uviedol prezident. V nedeľu pritom vyhlásil niečo iné. Povedal, že „keby sa ukázal motív vraždy akýkoľvek, aj keby bol hoci aj nejaký náhodný, veľké množstvo ľudí je presvedčených, že táto tragédia v mnohom odráža všeobecnú slovenskú realitu“. Premiér ho za tento výrok kritizoval a oponoval, že nie je jedno, aký bol motív vraždy.

Podľa prezidenta „ľudia už dnes majú nárok na odpoveď o podozrení prepojenia vládnej moci a organizovaného zločinu“. Kiska sa spýtal, ako je možné, že naše inštitúcie ignorovali varovania talianskych úradov o pôsobení osôb prepojených s mafiou na východnom Slovensku. „Riaditeľ SIS ma informoval, že na pôsobenie mafiánskej skupiny na východnom Slovensku zodpovedných členov vlády dlhodobo upozorňovali,“ vyhlásil Kiska.

Zavraždený novinár Ján Kuciak vo svojom článku písal o tom, že na Úrade vlády pracujú ľudia prepojení na osoby spájané s kalábrijskou mafiou. Po smrti novinára na Úrade vlády dočasne skončila premiérova asistentka Mária Trošková a tajomník Bezpečnostnej rady SR Viliam Jasaň. Spomínaný taliansky podnikateľ však hovorí, že došlo k zámene osôb a on s talianskou mafiou nemá nič spoločné. Slovenská polícia zatiaľ nevysvetlila, ako je to v skutočnosti.

Opozícia návrh na vyslovenie nedôvery vláde ešte nepodala. Keď tak urobí, predseda parlamentu bude musieť do siedmich dní zvolať mimoriadnu schôdzu Národnej rady. Matovič chce odvolanie Kaliňáka, policajného prezidenta Gašpara a „dole musí ísť aj hlava“, teda premiér Fico. Opozícia nemá zatiaľ dostatok hlasov, aby presadila predčasné voľby skrátením volebného obdobia. Potrebuje na to minimálne 90 hlasov. Musela by sa k nej pridať aj časť koalície.

Podľa premiéra nedôveru chcú vláde vysloviť strany vedené „mafiánom, daňovým podvodníkom a bruselským povaľačom“, čím narážal na lídrov Sme rodina, OĽaNO a SaS. Fico ďalej povedal, že opozícii nejde o vyšetrenie vraždy novinára a jeho snúbenice. „Tragickú smrť dvoch mladých ľudí chápe len a len ako svoj výťah k moci,“ poznamenal.

Strana Most-Híd vyzvala všetky politické strany na Slovensku, aby neznemožnili hľadanie konštruktívnych riešení nezodpovedným vybičovaním napätia. Naznačila tiež, že na pokračovanie v koalícii majú vplyv aj vyjadrenia koaličných partnerov, čím narážala na výroky premiéra o Sorosovi. „Ultimáta nepomôžu pri hľadaní spravodlivosti v súčasných kauzách. Nepomôžu ale ani ničím nepodložené konšpiračné teórie ohľadom zahraničného zásahu do slovenských vecí verejných,“ vyhlásil Most-Híd.

Ako sa ďalej uvádza v stanovisku, Most-Híd intenzívne mapuje mienku ľudí v regiónoch, a tieto názory sa určite premietnu aj do rozhodnutia republikovej rady strany o riešení vzniknutej politickej situácie. „Strana Most-Híd sa rozhodne s plnou zodpovednosťou, pričom vyjadrenia a činy našich partnerov v týchto dňoch silne ovplyvňujú rozhodnutie republikovej rady,“ konštatuje.

Zatiaľ na vraždu novinára Kuciaka a jeho priateľky reagoval demisiou minister kultúry Marek Maďarič (Smer). Hovoril, že sa nevie ľudsky vyrovnať s touto vraždou. Na poste ministra ho dočasne nahradil vicepremiér Peter Pellegrini (Smer). Podľa neho má strana troch či štyroch kandidátov na ministra kultúry a medzi nimi je aj poslanec a premiérov mediálny poradca Erik Tomáš. Prezident vyjadril v stredu znepokojenie, že ani týždeň po Maďaričovej demisii nemá premiér návrh na riadneho ministra kultúry.