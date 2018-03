Obľúbený magazín Varecha s novými rubrikami a v novom šate!

Titulka novej Varechy.

„Nová Varecha bude pestrejšia a ešte praktickejšia. Vychádzame v ústrety tým čitateľkám a čitateľom, ktorí by v každom magazíne radi našli recepty na rôzne témy,“ vysvetľuje Jakub Prokeš, zástupca šéfredaktorky denníka Pravda a vedúci magazínu Varecha. Doteraz sa totiž každé číslo magazínu špecializovalo iba na jednu tému.

„Prvé číslo vynovenej Varechy sme pripravovali v predstihu, aby sme ho mohli aj otestovať. Vybranej vzorke čitateliek, čitateľov a obchodných partnerov sa novinky a pestrejší obsah páčili. Najviac ich zaujal nový dizajn, z nových rubrík Tri nápady na…, Tipy&Triky&Nápady a Pekné víno na váš stôl,“ dopĺňa Jakub Prokeš.

Magazín Varecha si zachová základný rozsah šestnásť strán, v úvode ponúkne na dvojstrane už spomínanú novú rubriku Tri nápady na…, tentoraz tri recepty na Najmilšie torty: Sviežu tortu s malinami, Orechovú tortu s čokoládou a krémom a Tiramisu s vaječným koňakom.

Na ďalšej dvojstrane sa predstavia nové rubriky: Sezóna, tentoraz venovaná pomarančom a zdravým receptom z nich; Tipy&Triky&Nápady, rubrika plná užitočných správ a správičiek do kuchyne aj domácnosti a rubrika Novinky na pultoch. Dvojstranu uzatvára tip na Pekné víno na váš stôl. Nová pravidelná rubrika pre milovníkov vína v premiére predstaví víno pre jedinečnú príležitosť – nové, iba nedávno nafľašované Tokaj cuvée 2016 z rešpek­tovaného vinárstva J&J Ostrožovič.

Ďalšie strany sú venované rokmi preverenej rubrike Dnes varí… „Aj v novej Vareche ju budeme pripravovať spolu s najlepšími šéfkuchármi Slovenska. V najbližšom čísle predstavíme deväť nových originálnych WELLNESS RECEPTOV od Michala Daneka, šéfkuchára Wellness hotela Borovica**** na Štrbskom Plese,“ hovorí Jakub Prokeš.

Budú to recepty na: Šošovicové placky s hubovo-zeleninovou plnkou, Tresku v pistáciovej kôrke s fazuľovým pyré, Kačacie prsia s čiernou šošovicou, Zemiakovú panvičku so strateným vajíčkom, Roládu z kuracieho stehna a zo strukovín, Cícerové lievance s čučoriedkami, Strukovinovú roládu na studeno, Cuketové závitky s čerstvým syrom a so zeleninou. V rubrike Škola varenia šéfkuchár Michal Danek krok za krokom učí, ako pripraviť zdravú Zeleninovú polievku s fazuľovými haluškami.

Záver magazínu je vyhradený, tak ako doteraz, populárnym rubrikám Po dobrom jedle (stĺpček profesora vína Fedora Malíka) a To naj z varecha.sk – k trom receptom na jednu tému z populárneho kulinárskeho portálu však pribudne ešte nová rubrika Sladká bodka na záver.

Uvedenie vynovenej piatkovej vkladanej prílohy denníka Pravda vydavateľstvo PEREX, a. s., podporuje aj čitateľskou SMS súťažou o ceny dovedna za vyše 1 100 €. Čitateľky a čitatelia magazínu Varecha v nej môžu vyhrať kávostroj v cene 429 €, dva prekvapkávacie kávovary v cene 49 €, tri varné kanvice v hodnote 39 €, tri šľahače v hodnote 29 € a desať tyčových mixérov v hodnote 39 €.

Nezabudnite, už zajtra – v piatok 9. marca – bude v Pravde vložený nový magazín Varecha, ktorý prinesie v novom dizajne nové recepty a nové rubriky.