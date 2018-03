Na pitie mládeže dostane polícia viac pák

Stačí, ak strážcovia zákona budú mať podozrenie, že dieťa či pubertiak pil. Mestská polícia považuje zákon za nedostatočný. Detská psychologička, naopak, predpokladá, že povedie k väčšej zodpovednosti mladých.

Kedykoľvek bude mať policajt dôvodné podozrenie, že mládežník pil, previnilec bude musieť fúkať. V novele zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov to navrhujú koaliční poslanci Peter Antal (Most-Híd) a Peter Pamula (SNS). Zákon síce hovorí, že maloletí do 15 rokov a mladiství do 18 rokov nesmú požívať alkoholické a iné návykové látky, polícia v ňom však nemá oporu, aby aj v praxi preverila, či má mladý človek vypité. Orientačnej dychovej skúške sa musí podrobiť len v prípade, ak v opitosti spôsobil sebe alebo inému ujmu na zdraví. Vtedy musí fúkať alebo absolvovať lekárske vyšetrenie.

„Vznikajú tak praktické problémy pri kontrole a oslabuje sa vymožiteľnosť právnej normy,“ argumentujú v dôvodovej správe poslanci.

Po novom policajti budú môcť vyzvať maloletých a mladistvých na dychovú skúšku len vtedy, ak vznikne dôvodné podozrenie, že požili alkohol alebo inú návykovú látku, dodávajú Antal s Pamulom. Príkladom je správanie mládežníka, u ktorého je zrejmé, že pil. „Alebo sa zdržiava v prevádzke, v ktorej sa podávajú alkoholické nápoje,“ dodávajú poslanci. Parlament sa bude normou zaoberať budúci týždeň, zákon by mal nadobudnúť účinnosť od júla.

Nedostatočná zmena

Polícia dúfa, že novela zákona pomôže pri znižovaní miery popíjania nedospelých. Denisa Baloghová, hovorkyňa Prezídia Policajného zboru, si však netrúfla odhadnúť, či budú aj častejšie kontroly. Ak policajt prichytí dieťa do 15 rokov, že pilo, obec môže pokutovať rodičov do 33 eur. „Ak ide o mladistvú osobu, obec jej uloží pokarhanie. Môže jej tiež zakázať navštevovať verejne prístupné miesta a miestnosti, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje,“ spresňuje hovorkyňa.

Prezident Združenia náčelníkov obecných a mestských polícii Ján Andrejko považuje legislatívnu zmenu za nedostatočnú. Dnes mestská polícia dáva nedospelým fúkať, len ak spôsobia ujmu sebe alebo iným. „Kedy však dochádza k ujme na vlastnom zdraví? Pri dvoch alebo desiatich poldecákoch? Som rád, že novela odstraňuje túto nezrovnalosť,“ oceňuje Andrejko. Zdôrazňuje však, že súčasťou zákona mala byť aj úprava záchytiek. „To nie je len o pití, ale keď už mám opitého človeka na lavičke, kam ho mám umiestniť?“ pripomína Andrejko. Zdôrazňuje, že sa to týka aj detí a mládeže, ktorých popíjanie rieši polícia čoraz častejšie. „Stáva sa, že partia mladých ľudí oslavovala niekoho osemnástku, no podaktorí zo skupiny ešte nedosiahli plnoletosť. Potom sme niektorého našli ležať v priekope. To, že sa nám podarilo vypátrať rodičov, bolo jediné šťastie. Na to sa však nedá vždy spoliehať,“ konštatuje Andrejko.

Pitie ako problém

Oslovené mestá priznávajú, že popíjanie nedospelých je častým problémom. „K včerajšiemu dňu máme evidovaných zatiaľ 15 prípadov, pričom kontrola sa vykonáva spravidla v noci dvakrát mesačne,“ spresnil Miroslav Bálint, náčelník Mestskej polície v Banskej Bystrici. Kontrolujú pritom prevádzky, o ktorých vedia, že ich mládež navštevuje. Mestá sa obávajú, že novela bude mať len slabý dosah na prax. „Otázkou zostáva, či nebude problém v nízkych sankciách, ktoré môže mestská polícia udeliť tým, ktorí neplnoletým umožňujú požívať alkoholické nápoje,“ pripomína Barbora Zigová, hovorkyňa mesta Žilina. Prevádzky môžu dostať pokutu maximálne vo výške 30 eur. „Navyše je možné udeliť iba jednu pokutu, aj keď je v prevádzke viac neplnoletých pod vplyvom alkoholu,“ spresňuje Zigová.

Sprísnená kontrola a hroziace sankcie podľa detskej psychologičky Evy Gajdošovej môže časť mládeže prinútiť k zodpovednejšiemu správaniu sa. „Tým, že dievčatá majú iný emočný základ ako chlapci, u nich by skôr takýto zákaz a represie mohli zabrať,“ mieni odborníčka. Upozorňuje, že veková hranica, pri ktorej začínajú nedospelí skúšať alkohol, sa rapídne znížila. „Sme svedkami, že dospelí sami deti ponúkajú na oslavách,“ vysvetľuje Gajdošová. Novelu preto považuje za dobrý krok. „Ale nie je to jediný spôsob. Treba začať na základnej škole a veľmi často o tom napríklad na etickej výchove aj v médiách hovoriť, prinášať odstrašujúce príklady,“ pripomína psychologička. Dôležitejšia je preto podľa nej prevencia. „Určite by pomohlo aj zodpovednejšie správanie sa dospelých,“ uzatvára odborníčka.