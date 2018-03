Drucker podáva trestné trestné oznámenie pre podvody

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR asi pred dvoma týždňami získalo informácie o konaní istej skupiny ľudí, ktorá uzatvárala zmluvy s dodávateľmi zdravotníckej techniky. Ako protihodnotu požadovali 15 percent z ceny nákupu tejto techniky a paušálnu mesačnú odmenu 100.000 eur počas troch mesiacov. Na piatkovej tlačovej konferencii to vyhlásil minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD), s tým, že v tejto súvislosti bolo podané trestné oznámenie.

„Predmetom tejto zmluvy mala byť pomoc pri zabezpečení obstarania zdravotníckej techniky,“ povedal Drucker.

Okrem toho v priebehu tohto týždňa rezort zdravotníctva odhalil aj druhý prípad. „Ide o návrh zmluvy medzi niektorými farmaceutickými spoločnosťami a jednou advokátskou kanceláriou, ktorá ponúkala veľmi plytké právne služby,“ povedal minister zdravotníctva. Podľa jeho slov išlo konkrétne napríklad o analýzu právneho prostredia týkajúcu sa procesu kategorizácie liekov či o identifikácie príslušných orgánov a ich kompetencií v procese kategorizácie. Doplnil, že za tieto služby si vypýtala tri percentá z obratu z predaja liekov počas troch rokov od každej farmafirmy, pričom išlo o províznu odmenu. „K tomu mali byť uhradené aj všetky vzniknuté náklady. Považujem to za nehorázne,“ povedal Drucker. V obidvoch prípadoch podal rezort zdravotníctva trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR.

Pripomenul, že od 1. januára platí zákon, keď sa drahé lieky dostali z tzv. výnimiek do kategorizačného procesu. Drucker uviedol, že zákon je nastavený tak, aby sa nedal obchádzať. „Nerád by som nechával priestor špekulantom, aby na pozadí kšeftovali. Nikto nepotrebuje žiadneho sprostredkovateľa na to, aby si nezákonným spôsobom vybavil to, na čo sú nastavená určité procesy, či už v oblasti nastavenia zákona alebo v oblasti obstarávacích zadaní,“ uzavrel Drucker.

Drucker: Moja skúsenosť s Kaliňákom nikdy nebola zlá

Skúsenosť Druckera s ministrom vnútra Robertom Kaliňákom (Smer) nikdy nebola zlá. Uviedol to počas piatkového brífingu v Bratislave.

„Som členom vlády, takže mám mieru zodpovednosti aj v tom, akým spôsobom denno-denne fungujem. Dôverujem právnemu štátu tejto krajiny. Verím, že tu máme jasnú deľbu moci medzi výkonnou, zákonnou a súdnou mocou. Dôverujem, že sme vyspelou krajinou, a že sa vieme dopracovať k štandardnému fungovaniu,“ povedal Drucker.

Vo vzťahu k akýmkoľvek podozreniam šéf rezortu zdravotníctva uviedol, že na to sú na Slovensku určené orgány, aby to dokázali prešetriť. Zároveň uviedol, že ostane vo vláde.

K otázke na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a jeho vyjadrenia ohľadom Georga Sorosa poznamenal, že nikdy nekomentoval troch najvyšších ústavných činiteľov, preto to nebude robiť ani teraz.

Vadalu si vymazal z profilu na sociálnej sieti

Tomáš Drucker potvrdil, že medzi priateľmi na sociálnej sieti mal talianskeho podnikateľa Antonina Vadalu, avšak nepozná ho osobne. Uviedol to počas piatkovej tlačovej konferencie v Bratislave.

Drucker má na sociálnej sieti vytvorené dva profily, jeden je súkromný, v druhom prípade ide o verejnú stránku. „Snažil som sa vždy, keď som si schvaľoval priateľov, pozrieť sa, či tam nie sú nejaké prejavy xenofóbie alebo násilnosti. Nepamätám si, pri akej príležitosti sa mi pán Vadala dostal medzi priateľov na Facebooku,“ povedal Drucker.

Podotkol, že keď bol na jeho osobu upozornený, z priateľov si ho vymazal. „Rozhodol som sa, že si z môjho súkromného profilu stiahnem všetky osoby, ktoré osobne nepoznám,“ vysvetlil.