Na Slovensku vrcholí politická kríza, počas pochodov polícia očakáva útoky na štátne úrady

12:13 Policajný šéf Tibor Gašpar informoval europoslancov o aktuálnom vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a kooperácie so zahraničnými zložkami nielen z Talianska.

Riešili sa aj otázky vplyvu mafie na slovenské politické špičky a aj pôsobenie talianskeho organizovaného zločinu na Slovensku.

12:03 Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová uviedla, že „sloboda prejavu a sloboda zhromažďovania sú chránené ústavou. V demokratickej spoločnosti sú štátne orgány a ich predstavitelia povinní tieto práva plne rešpektovať a napomáhať ich uplatňovaniu“.

Dodala, že „povinnosťou štátu v demokratickej spoločnosti je vyšetriť dôsledne a rýchlo každý trestný čin. V každom takomto prípade štát musí zabezpečiť, aby bolo vyšetrovanie nestranné a nezávislé. V prípade vraždy novinára, ktorý sa zaoberal zlyhaniami štátu a jeho orgánov, musí štát na splnenie tejto svojej povinnosti vynaložiť osobitné úsilie. A musí presvedčiť občanov, že tak skutočne postupuje.“

11:53 Fico dodal, že neznámi ľudia „nazvážali do okolia Úradu vlády kamenné kocky a ukryli ich do kríkov“. Premiér po svojom brífingu odišiel na Hrad, kde sa stretne s Kiskom a Dankom.

11:49 Premiér Robert Fico po rokovaní Bezpečnostnej rady k téme pochodov Za lepšie Slovensko uviedol, že „sloboda prejavu vždy mali na Slovensku vysokú hodnotu. Plne rešpektujem právo na zhromaždenie Slovákov, hoci sú proti mojej vláde“, uviedol Fico.

Zároveň informoval, že polícia má náznaky, že sa plánujú bližšie nešpecifikované útoky na štátne budovy a inštitúcie.

11:38 Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru) potvrdil, že medzi priateľmi na sociálnej sieti facebook mal talianskeho podnikateľa Antonina Vadalu, ktorý je spájaný s vraždou Jána Kuciaka, avšak nepozná ho osobne.

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Autor: Ľuboš Pilc, Pravda

11:31 „Americký finančný špekulant George Soros chce zvrhnúť aj slovenskú vládu premiéra Roberta Fica, ktorá je proti migrácii“, konštatovali v piatok viaceré maďarské médiá blízke vláde premiéra Viktora Orbána.

11:28 Jeden z organizátorov pochodu Za slušné Slovensko Juraj Seliga na facebooku podujatia informoval, že predstavitelia polície ich ubezpečili, že neevidujú žiadnu hrozbu v súvislosti so zhromaždením v Bratislave.

Prvý pochod za lepšie Slovensko už má za sebou Sydney.

11:16 Pochod v Bratislave môže zdržať a obmedziť premávku mestskej hromadnej dopravy (MHD). Dopravný podnik Bratislava (DPB) o tom informuje na svojej webovej stránke. Konkrétne presmerovania liniek však DPB neuvádza.

„Počas pochodu budú v teréne posilnené hliadky dispečingu Dopravného podniku Bratislava, ktorý bude na vzniknutú dopravnú situáciu reagovať operatívne. Buď odkloní, alebo skráti linky MHD v spolupráci s políciou,“ pripomína dopravný podnik. Aktuálne informácie zverejní DPB na svojej oficiálnej webovej stránke.

Polícia je podľa prezidenta Policajného zboru SR Tibora Gašpara na dnešné pochody pripravená.

11:10 Poslanec NR SR Martin Fedor (klub Most-Híd) si nevie predstaviť zotrvanie v koalícii, ak nebude zmena na poste ministra vnútra.

„Nemôžeme riskovať ďalšiu stratu dôveryhodnosti politického vedenia, prípadne vyšetrovania“, tvrdí.

Martin Fedor. Autor: Ľuboš Pilc, Pravda

11:05 Na Úrade vlády sa začalo rokovanie Bezpečnostnej rady SR. Po jej skončení očakávame vyhlásenie predsedu vlády Roberta Fica.

Kým v nedeľu Kiska vyhlásením o zásadnej rekonštrukcii vlády a predčasných voľbách spustil masívnu politickú búrku a premiér Robert Fico uviedol, že sa ním prezident prihlásil k opozícii, ktorá hovorí o potrebe prevratu, teraz je hlava štátu pripravená prijať deklaráciu o upokojení napätej atmosféry v krajine.

Má sa tak stať dnes na stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov na Bratislavskom hrade, ktoré inicioval predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). Či však schôdzka bude úspešná, nie je jasné. Nemusí sa totiž vydariť, ak sa na formuláciách spoločného vyhlásenia Kiska s Ficom nezhodnú. V takom prípade by Kiska na Hrad zrejme neprišiel.

Celé znenie deklarácie čítajte tu. Deklarácia z dielne prezidenta by mala podľa jeho slov pomôcť vrátiť ľuďom pocit dôvery vo vlastné inštitúcie a schopnosť štátu zabezpečiť spravodlivosť.

Študenti dostali voľno

Všetky verejné vysoké školy udelili študentom na piatok rektorské alebo dekanské voľno.

Zareagovali tak na výzvu Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ), ktorá požadovala, aby mali mladí ľudia počas konania zhromaždení a pochodov s názvom Postavme sa za slušné Slovensko voľno. Voľno svojim študentom dali aj niektoré súkromné vysoké školy.

Pochod s názvom Postavme sa za slušné Slovensko bude dnes v 48 slovenských mestách a v sedemnástich zahraničných metropolách. Organizátori žiadajú nezávislé vyšetrenie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Prokurátor špeciálnej prokuratúry Vasiľ Špirko. Autor: Youtube

Vo svetle Špirkových obvinení

Prokurátor špeciálnej prokuratúry Vasiľ Špirko oznámil, že podá trestné oznámenie na ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer), prezidenta Policajného zboru Tibora Gašpara, riaditeľa NAKA Petra Hraška a šéfa protikorupčnej jednotky NAKA Róberta Krajmera. Dôvodom má byť podľa neho to, že všetci sa podieľali na jeho diskreditácii. Špirko pre novinárov doplnil, že Kaliňák a exminister financií a dopravy Ján Počiatek zobrali úplatok 200 miliónov.

Minister vnútra Robert Kaliňák označil Špirkove obvinenia za absurdné. Všetky tendre boli podľa Kaliňáka po nástupe Radičovej vlády skontrolované a pokračovalo v nich nové vedenie, rezortu vtedy šéfoval Daniel Lipšic. „Neverím, že by Daniel Lipšic kryl akýkoľvek obchod, ktorý by nezodpovedal právnemu poriadku SR,“ zdôraznil Kaliňák.

Vražda Kuciaka

Polícia v nedeľu 25. februára krátko pred polnocou našla v rodinnom dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta mŕtve telá 27-ročného novinára Jána Kuciaka a jeho družky Martiny Kušnírovej. Obaja podľahli strelným zraneniam. Políciu zalarmovala rodina, ktorej sa mladý pár už týždeň neozval.

Podľa zdrojov denníka Pravda od vyskopostaveného zdroja z prostredia polície stopy z miesta činy ukazujú, že Martina sa snažila ujsť a skryť. Páchateľ alebo páchatelia ju chytili a strelili do hlavy. O tom, že vraždy súvisia s prácou Jána Kuciaka má svedčiť to, že okolo tiel boli poukladané náboje. V prostredí vrážd na objednávku to býva varovanie, aby sa už nik ďalší v spornej veci neangažoval.

Všetko o vražde novinára Kuciaka a jeho snúbenice čítajte tu.