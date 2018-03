Na Trojičné námestie v Trnave prišlo Za slušné Slovensko 2500 ľudí

Moderátor zdôraznil, že míting nemá politické pozadie a vznikol ako iniciatíva občanov mesta. „Naša spoločnosť je rozorvaná, názorové spektrum je polarizované, elity prejavujú známky hlbokého egoizmu a cynizmu. Udalosti posledných dní presahujú horizont ideových a mocenských táborov,“ uviedol. Povedal, že vražda je vždy vraždou, brutálny čin, ktorý nemá v našej spoločnosti miesto. „Stojíme tu dnes preto, aby sme vyjadrili nespokojnosť s tým, kam sa naša krajina dostala,“ dodal.

K pokojnému davu, ktorý priebežne zapaľoval sviečky pri fotografii zavraždeného Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, sa prihovorili zástupcovia organizátorov. Jakub Benko zo Stredoškolského parlamentu povedal, že mladí ľudia sú znepokojení tým, čo sa na Slovensku deje. „Demokracia nám dáva právo nesúhlasiť a my nesúhlasíme,“ skonštatoval vo svojom vystúpení.

Predseda rady študentov Univerzity sv. Cyrila a Metoda Matej Martovič vyzval na účasť aj na ďalších zhromaždeniach, ak to bude potrebné. Vystúpila aj redaktorka týždenníka My Lenka Štepáneková a prítomní si vypočuli aj list Trnavčana, redaktora Hospodárskych novín Mateja Gašparoviča, ktorý v ňom spomínal na pracovné stretnutia s Jánom Kuciakom. „Jeho smrť musí zahýbať inštitucionálnym zlom, lebo to je skutočný Kuciakov vrah,“ uviedol redaktor.

Úvod a záver zhromaždenia patril írskemu pesničkárovi Graeme Markovi, ktorý pôsobí na Slovensku. V úplnom závere držali prítomní minútu ticha za zavraždenú dvojicu.