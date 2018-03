Politická kríza sa stupňuje. Dospejú koaliční lídri v najbližších hodinách a dňoch k riešeniam?

Cez víkend budú hľadať riešenie lídri vládnych strán. Most-Híd by sa mal dozvedieť, či Smer stiahne z vlády ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Očakáva sa, že Kaliňák odstúpi najneskôr v pondelok. S požiadavkou jeho odstúpenia prišiel Most-Híd Bélu Bugára ešte minulý týždeň po brutálnej vražde novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej. Na utorok je plánované rokovanie republikovej rady Mostu-Híd, na ktorom oznámia, či strana v koalícii zostane.

Napätú atmosféru v spoločnosti mala včera zmierniť spoločná písomná deklarácia prezidenta Andreja Kisku, predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS) a premiéra Roberta Fica (Smer). Schôdzka na Bratislavskom hrade sa však skončila rozpačito a neúspechom. Traja najvyšší ústavní činitelia sa na texte deklarácie neboli schopní dohodnúť. Napokon krátky ústny apel na pokoj v spoločnosti ani nie po hodinovom rokovaní predniesol predseda parlamentu, ktorý schôdzku na Hrade inicioval.

Podľa politológa Michala Horského sa takýto výsledok pravdepodobne nedal dopredu očakávať, lebo inak by sa Kiska s Dankom a Ficom nestretli. „Podľa môjho názoru, keď ho už raz oznámili, odvolať ho nemohli, lebo by to bolo len priliatie oleja do ohňa, a tak sa obmedzili iba na stručné vyhlásenie,“ povedal Horský v odpovedi na otázku, aký zmysel stretnutie malo.

Ešte pred rokovaním zverejnili vlastné návrhy písomnej deklarácie prezident a premiér. Obidva texty sa značne líšili. Prezidentove formulácie boli v rozpore s tým, ako sa v uplynulých dňoch vyjadroval premiér. Bolo teda pravdepodobné, že kompromisný návrh sa nezrodí, a tak sa aj stalo.

Prelomovým momentom bude pre koalíciu utorňajšie rokovanie republikovej rady Mostu-Híd, kde padne verdikt o osude vládneho zoskupenia. Otázkou je, či odchod Kaliňáka bude stačiť. Bugárovci totiž čelia tlaku, aby z koalície odišli aj napriek očakávanej demisii ministra. V zákulisí sa špekuluje, že aj keby Most-Híd neodišiel z koalície, z poslaneckého klubu strany môžu niektorí jeho členovia odísť. Koalícia sa momentálne opiera o 78 poslancov zo 150. Spolu s ňou hlasuje tiež nezaradená poslankyňa Alena Bašistová, ktorá sa do parlamentu dostala za bývalú koaličnú stranu Sieť. S vládnymi stranami často hlasujú aj traja nezaradení poslanci, ktorí boli pôvodne členmi strany Sme rodina Borisa Kollára, a to Peter Marček, Martina Šimkovičová a Rastislav Holúbek.