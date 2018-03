Čaká nás prvý výrazne teplý víkend

Klimatológ Pavol Faško vraví, že sa cez víkend máme na čo tešiť. „Môže byť až tak teplo, ako v tomto roku ešte nebolo. Zatiaľ bolo najviac necelých 16 stupňov a cez víkend bude na najteplejších miestach aj o niečo viac ako 16 stupňov,“ prezradil P. Faško.

Aj keď o rekord rozhodne nepôjde, ten bol podľa neho zaznamenaný 10. marca roku 1961 v Michalov­ciach, keď teplota vzduchu dosiahla až 23 stupňov. Ďalší rekord zaznamenali meteorológovia 11. marca roku 2014 v Prievidzi, keď namerali 20,3 stupňa. Tentoraz môžme očakávať niečo medzi pätnástimi až sedemnástimi stupňami.

Zdôrazňuje, že bude síce teplo, ale slnko bude svietiť skromnejšie, pomedzi oblaky. „Na miestach, kde sa bude vyskytovať inverzná oblačnosť a môžu sa vyskytovať ešte aj hmly, tam to bude so slnkom problematické. V nedeľu sa k nám navyše bude približovať oblačné a zrážkové pásmo. Takže ak bude slnko svietiť, bude to len v medzerách medzi oblačnosťou, ale nebude to taký svit, ako si niekto želá,“ hovorí P. Faško.

Zaujímavá situácia podľa neho nastane cez víkend v horských oblastiach, pretože turisti sa môžu stretnúť na severných svahoch Vysokých aj Nízkych Tatier s tzv. föhnovým efektom. Podľa P. Faška vzduch, ktorý k nám prúdi, musí prekonávať horské prekážky. Keď sa dostane do vrcholových častí, prepadáva sa cez pohoria na opačnú stranu, klesá smerom nadol, čo vedie k tomu, že vo vzduchu sa rozpúšťa oblačnosť a vďaka menšej vlhkosti sa vzduch výraznejšie otepľuje.

„Preto je aj vietor teplejší a na miestach, kde fúka, spôsobuje silnejšie oteplenie. Veľa skúseností s tým majú v Alpách, tento víkend v niektorých typických föhnových lokalitách môžu mať až dvadsať stupňov,“ vysvetľuje P. Faško s tým, že u nás môžeme očakávať slabšie föhnové efekty.

Lyžiari sa ešte majú na čo tešiť, snehu je v niektorých lokalitách dosť. „Na Chopku a Lomnickom štíte bolo zhodne 215 centimetrov. V stredných horských polohách je v niektorých oblastiach v páse od Štiavnických vrchov cez Slovenské rudohorie a Kremnické vrchy snehu dosť. V Lome nad Rimavicou alebo v Telgárte je stále približne pol metra prírodného snehu, v Banskej Štiavnici namerali v piatok ráno ešte 12 centimetrov,“ povedal P. Faško.

Kuriózna situácia nastala v Oravskej Lesnej, kde je iba okolo desiatich centimetrov snehu, pričom na Kolibe je stále približne päť centimetrov snehu. „Snehové podmienky v oblasti bratislavského Kamzíka sú veľmi podobné tým v Oravskej Lesnej, čo nie je štandardné,“ uzavrel.