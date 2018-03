Pellegrini: Vnímam atmosféru na Slovensku a nie je to nič príjemné

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer) vníma aktuálnu atmosféru na Slovensku a podľa jeho slov to nie je nič príjemné. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

„Vždy som mal a mám veľkú pokoru pred ľuďmi a vyslovovaním ich názoru. V demokratickej krajine nikomu nemožno upierať právo, aby šiel slobodne vyjadriť svoj názor,“ povedal Pellegrini.

Podpredseda Smeru uviedol, že rozumie emóciám, ktoré prevládali na zhromaždeniach naprieč celým Slovenskom. "Som rád, že to prebehlo veľmi slušne a bez nejakých násilností, skonštatoval.

Pellegrini zhromaždenia neoznačil za štátny prevrat. „Bola to demonštrácia, akej sme svedkami vo vyspelej demokratickej Európe, rovnaké sa konajú v Nemecku, Taliansku, vo Francúzsku. Slovensko nie je zvyknuté na takéto prejavy, ale v iných krajinách sú na týždennom poriadku,“ povedal.

„SR je demokratický štát. Nikto proti takýmto protestom, pri ich organizovaní, počas ich priebehu alebo po ich skončení neprotestoval ani nevyvíjal žiadne aktivity, aby tento slobodný prejav občanov akýmkoľvek spôsobom zmaril,“ priblížil Pellegrini.

Podpredseda Smeru poznamenal, že by sa cítil podstatne horšie, keby videl, že sa bráni sloboda slova alebo sa zakazuje novinárom písať to, čo píšu posledné dva týždne, či sa niekomu zatvárajú ústa. „Nie je to to, čo sa na Slovensku deje,“ poznamenal s tým, že rešpektuje, že na Slovensku je skupina ľudí, ktorých pobúrila vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice.

Smer sa nebude opierať o Kotlebu

Stabilitu krajiny označil Pellegrini za absolútne nevyhnutnú. Podľa jeho slov nesmie byť nadradená personálne nikomu. Reagoval tak na požiadavku odchodu Roberta Kaliňáka (Smer) z postu ministra vnútra. „Pretože stabilita krajiny je priorita a osobné záujmy jednotlivcov musia ísť bokom,“ podotkol Pellegrini.

Ubezpečil, že Smer pochopil požiadavku koaličného partnera Most-Híd. Strana preto musí podľa neho prísť na rokovania s takou ponukou, aby upokojila súčasnú situáciu, umožnila Mostu-Híd pokračovať vo vládnej koalícii a zároveň tak garantovala stabilné vládnutie.

Zároveň dodal, že Smer sa v žiadnom prípade nebude v parlamente opierať o podporu poslancov ĽS NS. „Nebudem súhlasiť, aby vláda, ktorá by po nejakých nezhodách mala pokračovať ďalej, visela na šnúrkach od Kotlebových trenírok,“ zdôraznil Pellegrini. Na otázku, či je teda zmena na poste ministra vnútra hotová vec, odpovedal, že hotová vec to bude až vtedy, keď sa to povie verejne.

Podľa Remišovej kozmetické úpravy nestačia

Poslankyňa NR SR Veronika Remišová (OĽaNO) potvrdila, že išlo o najväčšie pokojné zhromaždenie od vzniku samostatného Slovenska. „Ľudia vyslali jasný signál tejto vláde. Povedali, že už toho bolo dosť a bolo by zradou občanov, keby k žiadnym zmenám nedošlo,“ povedala poslankyňa.

Slovensko prirovnala ku krajine, ktorá má túžbu ísť smerom dopredu, ale má obuté topánky, ktoré ho tlačia a vytvárajú mu otlaky. Podľa jej slov nestačí „vyrezať jeden otlak“, a to odvolať ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer) alebo poslať preč policajného prezidenta Tibora Gašpara. „Treba vymeniť topánky a po tom ľudia volali na námestí,“ uzavrela Remišová.