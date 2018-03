Danko: Žiaden prejav občanov sa nemôže politikmi ignorovať

Žiaden prejav občanov sa nemôže politikmi ignorovať, ale nemal by sa ani zneužívať. Uviedol to predseda NR SR Andrej Danko (SNS) na margo piatkových (9.3.) zhromaždení, ktoré sa konali naprieč celým Slovenskom i vo svete.

„Budem sa ďalej snažiť zmieriť prezidenta a premiéra, aj keď sa mi to včera nepodarilo,“ povedal Danko. Traja najvyšší ústavní činitelia sa v piatok nedohodli na spoločnom znení dokumentu, ktorým by reagovali na súčasnú situáciu v krajine po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Avšak, všetci traja majú želanie, aby sa v spoločnosti zachoval pokoj.

Danko poznamenal, že on sám v '89 a aj po únose Kováča mladšieho demonštroval. „Vyzývam ľudí, nech vstúpia do politických strán, to je cesta pre zmenu veci verejných,“ dodal Danko.

Poslanec NR SR Anton Hrnko (SNS)uviedol, že piatkové protesty boli legitímne. Zároveň očakáva od avizovaného víkendového stretnutia koaličných partnerov Smeru a Mosta-Híd, že nájdu spoločnú cestu, ako pokračovať ďalej.

Počas najväčšej demonštrácie v ére samostatného Slovenska prišli do ulíc desaťtisíce ľudí, len v Bratislave sa ich počet odhaduje na viac ako 50 000. Na zhromaždení s názvom Postavme sa za slušné Slovensko ľudia spoločne žiadali dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka i jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a novú dôveryhodnú vládu.