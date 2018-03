Slovenskí europoslanci kritizujú Weberovu výzvu, hlavné je vyšetrovanie

V súčasnej situácii je najpodstatnejšie, aby sa vyšetrila vražda dvoch mladých ľudí. Myslia si to europoslanci Monika Smolková, Monika Beňová, Vladimír Maňka a Boris Zala. Uvádzajú to vo svojom stanovisku, ktoré poskytla Smolková po sobotňajšom (10.3.) vyjadrení predsedu Európskej ľudovej strany Manfreda Webera.

Podľa europoslancov, ak sa vyšetrí vražda, potom sa môže debatovať aj o vyvodení politickej zodpovednosti voči predstaviteľom vlády. „Aj my zastávame myšlienku, že žiaden politik by nemal byť prikovaný na svoju stoličku, a keď to bude potrebné, mal by ju uvoľniť,“ píše sa v stanovisku.

Weber uviedol, že po návrate šesťčlennej osobitnej delegácie Európskeho parlamentu (EP) zo Slovenska, ktorá mala za cieľ objasniť okolnosti vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, upozornil na obavy, že zodpovedné slovenské orgány nerobia všetko pre to, aby boli obe vraždy objasnené. Zároveň poznamenal, že by premiér Robert Fico (Smer) mal odvolať ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer).

„Je zarážajúce, že ešte pred zverejnením záverov komisie EP vyzval premiéra členského štátu EÚ, aby odvolal jedného zo svojich ministrov. Takáto výzva ide ďaleko nad rámec slušnosti a vyvoláva oprávnený dojem politického zasahovania do vnútorných záležitostí zvrchovaného štátu EÚ,“ myslia si europoslanci. Podľa ich slov žiaden poslanec EP nemá právo požadovať personálne výmeny vo vláde iného členského štátu.

„Všetci traja najvyšší ústavní činitelia na Slovensku sa zhodli na tom, že treba situáciu upokojiť. Weber namiesto toho eskaluje napätie a vytvára dojem bruselskej nadradenosti voči členským štátom,“ uvádzajú europoslanci vo svojom stanovisku.