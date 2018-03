Objasňovať vraždu novinára Kuciaka a jeho partnerky pomôžu Taliani

Medzinárodný vyšetrovací tím, ktorý bude pracovať na objasnení úkladnej vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, by mohol vzniknúť už tento týždeň. Jeho súčasťou budú slovenskí a talianski vyšetrovatelia, no tvorba takéhoto útvaru je náročný proces, ktorý zatiaľ ešte stále prebieha, informoval špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Ako presne bude takáto spolupráca dvoch krajín vyzerať, nie je zatiaľ jasné.

Na zapojenie medzinárodných vyšetrovateľov do tímu vyzývala opozícia aj koaličný Most-Híd. Takýto krok odôvodnili väčšou dôveryhodnosťou vyšetrovania. V súčasnosti dvojnásobnú vraždu vyšetruje špeciálny tím, v ktorom majú zastúpenie Generálna prokuratúra, Úrad špeciálnej prokuratúry, ministerstvo vnútra, NAKA, polícia a Slovenská informačná služba (SIS). Už čoskoro sa zrejme do objasňovania zapoja aj experti z Talianska. Podľa Kováčika sa budovanie medzinárodného tímu blíži do svojho finále.

„Prebehlo rokovanie, z talianskej strany bol prítomný prokurátor a karabinieri. Situácia je taká, že sa to dáva dohromady, no je to dosť náročný proces. Musí sa presne vyšpecifikovať, na akej báze sa bude spolupracovať, ale predpokladám, že v polovici budúceho (tohto, pozn. red.) týždňa, možno aj skôr, by mohlo dôjsť k reálnemu vytvoreniu tohto tímu,“ verí Kováčik.

Nemusí to byť tak rýchlo

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár však upozorňuje, že až také rýchle to byť nemusí. „Ak sa nám to podarí do konca budúceho (tohto, pozn. red.) týždňa, bude to veľký úspech, lebo inokedy takéto rokovania trvajú niekoľko týždňov,“ povedal. Podľa jeho slov už rozhovory s talianskou stranou poznačili aj menšie spory.

„Boli tam mierne nezhody, ktoré sú už vyriešené, pretože talianska strana podľa mojich informácií chcela zriaďovať prvý vyšetrovací tím na ekonomickú trestnú činnosť. Ten sa zriaďovať bude, to je môj prísľub, ale pre mňa je momentálne prvoradé zriadiť vyšetrovací tím, ktorý bude pracovať na vyšetrení vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho družky. To je absolútna priorita,“ skonštatoval Čižnár. Jeho námestník pre trestný úsek Peter Šufliarsky doplnil, že členovia medzinárodného tímu sú už vytypovaní a zriadenie tohto zoskupenia sa finalizuje.

Bez informácií o vyšetrovaní

Ako pokračuje samotné vyšetrovanie dvojnásobnej vraždy, polícia ani prokuratúra nezverejnili. Podľa Kováčika je stále v hre viacero verzií, postupne sa objasňujú a niektoré vylučujú. „Ale nerád by som išiel do detailov,“ podčiarkol. V tejto súvislosti sa dosiaľ spomínala najmä investigatívna novinárska práca Kuciaka, ktorý sa v poslednom článku zaoberal pôsobením talianskej mafie, polícia však ráta aj s verziou, že vražda nesúvisela s jeho prácou.

Kurilovská vysvetľuje rozdiel

Slovenské zložky už aj teraz spolupracujú s kolegami zo zahraničia, tí však nie sú súčasťou tímu, ale pomáhajú s niektorými úkonmi. Zapojili sa experti zo Scotland Yardu, FBI či Europolu.

„Spolupráca znamená podávanie informácií, prípadne, že sa zahraniční experti podieľajú na kontrole postupu. V spoločnom tíme ide zas o vymedzenie konkrétnych úloh a kompetencií pre zahraničných expertov,“ vysvetlila v rozhovore pre Pravdu expertka na trestné právo Lucia Kurilovská.

„Ak polícia pracuje aj s verziou, že by tam mohlo byť prepojenie na taliansku mafiu, teda, že je tam prítomný zahraničný prvok, potom je dosť legitímne a žiaduce, aby bol vytvorený takýto tím. Bolo by to určite logické vyústenie doterajšieho vyšetrovania,“ nazdáva sa.

Aj europoslanci, ktorí minulý týždeň pricestovali na Slovensko v súvislosti s vraždou, odporúčajú vznik medzinárodného zoskupenia. "Žiadame o spoločný vyšetrovací tím s Europolom a ten prinesie transparentnosť do vyšetrovania,“ verí britský europoslanec Claude Moraes.

Gašparov pohľad

Vôľu na vytvorenie medzinárodného útvaru vyjadril aj policajný prezident Tibor Gašpar. „Chceme vytvoriť spoločný vyšetrovací tím, chceme vypočúvať, keď bude treba, pol Kalábrie,“ zdôraznil na štvrtkovej tlačovej konferencii a dodal, že v stredu sa konalo koordinačné stretnutie, na ktorom sa zúčastnili policajti z talianskeho antimafiánskeho tímu DIA a ďalších zložiek. Ako vysvetlil, medzinárodné tímy, ktoré pozná náš Trestný poriadok, sa skladajú väčšinou z vyšetrovateľov krajín, ktoré takýto tím vytvárajú.

„Zmysel je taký, že sa vykonávajú vyšetrovacie úkony v tej-ktorej krajine, ale keďže sú pod hlavičkou tímu, môžu byť automaticky zaradené do hlavného vyšetrovacieho spisu, aby sa nemuseli podľa slovenského Trestného poriadku opakovať. Či bude spis jeden, alebo sa postupne vytvorí aj v Taliansku nejaká ich vlastná línia, neviem, ale tím sa stretáva, vyhodnocujú sa vzájomné poznatky a informácie, aby sa mohli tieto úkony viesť relevantne, obsažne a tak, ako sa majú,“ opísal Gašpar, ako obdobné zoskupenia fungujú. Zdôraznil však, že taliansky vyšetrovateľ nemôže na území Slovenskej republiky vykonať žiadny vyšetrovací úkon.

„Žiadna krajina tak nefunguje, ani my nemôžeme vykonať (vyšetrovací úkon, pozn. red.) v Taliansku. Ale taliansky vyšetrovateľ môže byť prítomný pri výsluchu nášho vyšetrovateľa a cez neho aj klásť otázky, aby sa to zadokumentovalo tak, ako sa má,“ priblížil policajný šéf.

Čo hovorí Trestný poriadok

Podľa Trestného poriadku sa môže spoločný vyšetrovací tím zriadiť vtedy, ak vyšetrovanie trestného činu vyžaduje vykonať zložité úkony aj v inom štáte alebo vyšetrovanie uskutočňuje niekoľko štátov a okolnosti prípadu vyžadujú ich spoločný postup. Vedúci tímu je vždy zástupca orgánu činného v trestnom konaní Slovenskej republiky. Dohodu o vytvorení takejto skupiny uzatvára Generálna prokuratúra po predchádzajúcom prerokovaní s ministerstvom spravodlivosti.

„Ak nebudeme konať rýchlo, tak si postavíme pomník, čo ja odmietam. Pokiaľ bude v mojich silách, tak sa tak nestane,“ avizoval k vyšetrovaniu generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Spresnil, že si vyžiada informácie od SIS, ktorá monitorovala osoby podozrivé z prepojenia na kalábrijskú zločineckú skupinu 'Ndrangheta. Informácie vtedy SIS posielala na políciu, nie na Generálnu prokuratúru. „Budeme si lustrovať, ako s nimi bolo naložené,“ uzavrel Čižnár.

Reportéra portálu Aktuality a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zastrelil neznámy páchateľ v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači neďaleko Galanty. Kuciak sa venoval daňovým podvodom. Jeho posledný nedopísaný článok sa týkal pôsobenia talianskych rodín na východe Slovenska, ktoré majú byť napojené na kalábrijskú mafiu. Podnikajú v oblasti poľnohospodárstva v Zemplíne a čerpali dotácie z európskych zdrojov.