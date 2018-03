Kaliňák rezignuje: Chcem, aby stabilita na Slovensku ostala zachovaná

„Pred dvoma týždňami sa stala brutálna vražda dvoch mladých ľudí. Pre ministra vnútra existuje len jedno riešenie, a to je vyšetriť vraždu, postaviť pred súd jej páchateľov, prípadne objednávateľov,“ povedal Kaliňák. Pripomenul, že od vraždy sa situácia najmä spoločensky vyhrotila.

„Myslím si, že je dôležité, aby sme nechali dostatočný priestor polícii a vyšetrovateľom, aby tento prípad vyšetrili. Som presvedčený, že sa to vyšetrovateľom podarí,“ uviedol. Kaliňák opäť zdôraznil, že na vražde pracuje najväčší vyšetrovací tím s tým, že Slovensko spolupracuje aj so zahraničím. Situácia bola podľa Kaliňáka posledné dni veľmi komplikovaná, a to aj pre klímu na politickej scéne.

„Osobitne citlivo vnímam všetky pohyby na spoločenskej a politickej scéne aj stanoviská opozičných kolegov. Chcem, aby stabilita na Slovensku ostala zachovaná a na funkciu ministra rezignujem,“ dodal. Tento krok by mal podľa jeho slov prispieť k tomu, aby sa situácia na Slovensku stabilizovala.

Zároveň uviedol, že svoje rozhodnutie oznámil predsedovi vlády, ale aj obom predsedom koaličných strán. Otázka jeho nástupcu je podľa neho predčasná. Vo svojom vyhlásení sa poďakoval polícii, hasičom a záchranárom, ale aj ľuďom, ktorí pracujú v civilnej sekcii. Kaliňák dúfa, že jeho odchodom by sa situácia na Slovensku mohla stabilizovať. „To, čo potrebujeme, je stabilita,“ zdôraznil.

Kaliňák sa vrátil aj k piatkovým (9.3.) zhromaždeniam. „Z môjho pohľadu to, čo sme v roku '89 vybojovali, boli hodnoty. Prvou je možnosť sa zhromažďovať. Chcem sa poďakovať účastníkom pochodu, že bol bez incidentu a každý mal právo povedať svoj názor. Rovnako ďakujem aj organizátorom a polícii,“ povedal Kaliňák. Rovnakou hodnotou sú podľa ministra vnútra aj slobodné voľby.

Policajného prezidenta Tibora Gašpara označil za najlepšieho šéfa polície. „To, prečo sa o ňom hovorí, je v súvislosti so mnou," povedal s tým, že Gašpar bol nominantom ešte druhej vlády Mikuláša Dzurindu.

Kaliňákov odchod z funkcie žiadal koaličný Most-Híd. Vládna kríza a napätie prišli po vražde investigatívneho novinára a jeho snúbenice a po zverejnení Kuciakovho nedokončeného článku, ktorý hovorí o prepojení politikov na taliansku mafiu. Jeho demisiu chcela aj opozícia a táto požiadavka zaznela i od ľudí na minulotýždňových zhromaždeniach Postavme sa za slušné Slovensko.