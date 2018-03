Chaos s vakcínami: očkovanie je povinné, ale platiť sa musí

Vakcínu Imovax D.T., ktorú plne hradili zdravotné poisťovne, výrobca od minulého roka dočasne nevyrába. Či sa vráti na trh, je otázne. Náhradnú očkovaciu látku proti tetanu a záškrtu Diftavax, ktorej dovoz zabezpečilo ministerstvo zdravotníctva, poisťovne odmietli od marca uhrádzať. Pacientov tak vyjde zhruba na šesť eur. Ako alternatívu poisťovne ponúkajú druhú kategorizovanú vakcínu Vacdite, pri ktorej je doplatok asi štyri eurá. Úhrada pacienta síce nie je až taká vysoká, ale zákon mu zaručuje povinné očkovanie bez doplatku.

Výpadok Imovaxu D.T. spôsobilo dočasné obmedzenie výroby. V ponuke nie je už od vlaňajšieho októbra. Výrobca zároveň požiadal o vyradenie tohto produktu zo zoznamu kategorizovaných liekov. „Týmto dňom nie je povinný dodávať liek, prakticky ide o legitímnu a oficiálnu nedostupnosť kategorizovaného lieku u nás,“ vysvetlil prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ.

Lekári začali dotyčnú vakcínu nahrádzať alternatívnym Diftavaxom, ktorého použitie minulý rok odsúhlasilo ministerstvo zdravotníctva. Do kategorizácie sa však nedostal, čo znamená, že kategorizačná komisia nerozhodla, koľko majú platiť zdravotné poisťovne a koľko pacient. Poisťovne udelili na náhradnú vakcínu výnimku a od januára ju plne uhrádzali. Od marca s tým však prestali. Dôvodom je, že do kategorizácie prišla nová a pre poisťovne drahšia vakcína Vacdite, ktorú štát hradí len čiastočne. Aj pri nej tak pacient dopláca.

Lekárnici upozornili rezort, že celá situácia je v rozpore so zákonom. Poukazujú, že aspoň jedna očkovacia látka musí byť pre pacienta bezplatná. Rezortu zdravotníctva zaslali list, v ktorom ho vyzvali, aby zabezpečil plnú úhradu Diftavaxu. „Ministerstvo povolilo dovoz inej vakcíny, ktorá však nie je kategorizovaná, to znamená, že rezort musí ešte schváliť úhrady,“ dodal Sukeľ.

Zdravotné poisťovne pripomínajú, že na pozastavenie uhrádzania náhradnej vakcíny majú zákonné právo. „Vakcínu Diftavax nepreplácame, pretože nie je registrovaná ani kategorizovaná. Mohli by sme ju preplácať iba v prípade, že by bola jedinou vakcínou svojho druhu na trhu – čo však nie je,“ argumentovala Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Union poisťovne. „Úhrada vakcíny Diftavax bola ukončená po tom, ako vstúpil do kategorizácie liek Vacdite, pretože doplatok pri Diftavax bol vyšší,“ vysvetľuje Matej Štepianský, hovorca poisťovne Dôvera.

Pri očkovacej látke Vactide všetky zdravotné poisťovne hradia 6,50 eura, doplatok pre poistencov je 3,46 eura. Ak by niekto chcel Diftavax, musí zaplatiť plnú sumu a to je takmer desať eur. Takmer štvoreurový doplatok stanovilo ministerstvo zdravotníctva. „Zdravotná poisťovňa tak nemá kompetenciu meniť výšku úhrady kategorizovaného lieku. Riešenie situácie, pri ktorej poistenci nemajú zabezpečený zákonný nárok na bezplatné očkovanie proti záškrtu a tetanu, nie je v našej moci,“ pripomína Viktória Vasilenková, hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) tvrdí, že nemá veľký dosah na opätovnú výrobu kategorizovaného lieku. „Nemáme informácie o tom, kedy by sa mohla vakcína Imovax D.T. vrátiť do obehu, ani nedisponujeme donucovacími prostriedkami, ktorými by sme mohli tlačiť na obnovenie výroby,“ dodala hovorkyňa ústavu Magdaléna Jurkemíková. Výpadok náhradnej vakcíny neevidujú. „Diftavax nie je registrovaný v Slovenskej republike. Bol dovezený na výnimku ministerstva zdravotníctva,“ vysvetlila.

Ministerstvo zo vzniknutej situácie viní poisťovne. Pripomína, že podľa zákona je povinné očkovanie pre pacienta bez doplatku, pričom k dispozícii sú dve vakcíny. „Poisťovne majú teda aktuálne dve možnosti. Môžu hradiť vakcínu, ktorá je na trhu na základe mimoriadnej výnimky – Diftavax, alebo tiež v plnej cene vakcínu, ktorá je kategorizovaná od marca a takisto ju v prípade povinného očkovania poisťovňa prepláca v plnej cene – Vacdite,“ argumentuje hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Prečo teda ministerstvo stanovilo úhradu poisťovní za vakcínu Vacdite nižšiu takmer o štyri eurá, nespresnila.

Vakcíny sú určené len pre dospelých pacientov. „Výpadok evidujem, očkujem priebežne, v priemere vo svojej ambulancii použijem tak päť až šesť vakcín mesačne. Očkovanie sa totiž kontroluje pri preventívnych prehliadkach,“ približuje všeobecný lekár pre dospelých Marián Šóth. Vakcíny nemá čím nahradiť. Povinné preočkovanie proti tetanu a záškrtu musia pritom dospelí absolvovať každých 15 rokov. „Stará vakcína vypadla, novú nepreplácajú. Nemôžeme ju používať, hoci v lekárni ešte je,“ konštatuje odborník.

Ministerstvo povolilo dovoz inej vakcíny, ktorá však nie je kategorizovaná, to znamená, že rezort musí ešte schváliť úhrady. Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory

Upozorňuje, že ak sa očkovanie príliš odsunie, hrozí nielen zdravotné, ale aj ekonomické riziko. „Ak by sa výrazne prešvihol termín očkovania, potom sa to musí spraviť až troma očkovacími látkami ako obnova očkovania. Vtedy to už nie je preočkovanie, kde stačí jedna vakcína, ale celá procedúra sa musí spraviť v podstate nanovo,“ vysvetľuje Šóth. Ohrozenie sa netýka pacientov, ktorým napríklad minulý alebo tento rok uplynie 15 rokov od posledného očkovania. „Dá sa to na nejaký čas odložiť. Horšie je to s tými, ktorí túto povinnosť zanedbali a mali byť zaočkovaní napríklad pred piatimi rokmi. Teraz ich nemáme čím zaočkovať,“ zdôrazňuje odborník.

Ďalším problémom sú podľa Šótha aj pacienti, ktorí prídu so zranením, pri ktorom hrozí tetanus. „Očkovacia látka sa používa nielen preventívne, ale aj terapeuticky, najmä ak je pacient v ohrození nákazou a nie je evidentne jasné, že bol očkovaný a kedy, " dodáva Šóth. K preočkovávaniu tak dochádza aj v chirurgickej ambulancii. "Pri hroziacej nákaze dnes nemajú lekári pacienta čím preočkovať,“ konštatuje odborník.

Deti sa podľa povinného očkovacieho kalendára očkujú proti tetanu naposledy v 13. roku života. „Je len málo detských lekárov, ktorí berú aj mladých do 28 rokov, takže detských lekárov sa tento výpadok veľmi netýka,“ dodáva pediatrička Kvetoslava Prcúchová. Lekári, ktorí majú aj starších pacientov, sa zatiaľ neobávajú. „Je tam dosť veľký časový limit, očkovanie sa môže na nejaký čas odložiť,“ dopĺňa lekárka.