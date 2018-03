Opozícii odchod Kaliňáka nestačí, žiada predčasné voľby

Rozlúčková reč, ktorú dnes predniesol podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák, mala zaznieť pred niekoľkými rokmi. Vo svojom stanovisku k odchodu Roberta Kaliňáka z postu ministra vnútra SR to uvádza strana Sloboda a Solidarita (SaS).

„Kaliňák premárnil všetky príležitosti na slušný odchod. Dnes to nie je nič iné, len taktizovanie strany Smer-SD, ktorá sa potápa a rozpadá,“ pripomína strana SaS vo vyhlásení, ktoré poskytla jej hovorkyňa Katarína Svrčeková.

Strana pripomína, že rezignácia Roberta Kaliňáka je z hľadiska očisty verejného života od korupcie a mafie absolútne nedostatočná. „Kaliňákove pochvalné slová na adresu policajného prezidenta Tibora Gašpara sú veľavravné. Kaliňák síce odchádza, ale jeho ľudia a s nimi aj všetky deformácie v Policajnom zbore zostávajú,“ dodáva SaS s tým, že občania sa však nedajú oklamať jedným politickým kostlivcom, ktorý sa vracia do skrine Smeru-SD. „Ich hlas, ktorý znel na námestiach, je zrozumiteľný. Skutočným riešením je pád Ficovej vlády a predčasné voľby,“ ukončili.

OĽaNO: Odchod ministra vnútra považujeme za prvý krok

Podľa hnutia OĽaNO však odchod Roberta Kaliňáka nestačí. „Odstúpil človek, ktorý sa nikdy nemal stať ministrom. Robert Fico mu do rúk zveril bezpečnosť ľudí na Slovensku a ten si z bezpečnostných zložiek urobil svoju súkromnú armádu,“ hovorí predseda hnutia Igor Matovič. „Robert Kaliňák umožnil ľuďom prepojeným na mafiu ovládnuť vedenie policajného útvaru Národnej kriminálnej agentúry, ktorú celých desať rokov zneužíval na boj voči bezbranným ľuďom ako Hegviga Malinová, voči statočným prokurátorom ako Vasil Špirko, opozičným politikom či policajtom,“ pridáva predseda.

Ako zhrnul, celých desať rokov Robert Kaliňák „zneužíval svoje postavenie na vlastné obohacovanie a nie na službu ľuďom.“ Kaliňák podľa neho vytvoril prostredie, kde bolo normálne tunelovať verejné zdroje, o ktorých písali investigatívni novinári. „Vytvoril a udržiaval prostredie, ktoré umožnilo, aby boli Ján Kuciak so svojou snúbenicou brutálne popravení,“ spomenul s tým, že minister vnútra zneužíval políciu v prospech strany Smer-SD a jej sponzorov s plným vedomím predsedu vlády Roberta Fica. „Preto odchod Roberta Kaliňáka považujeme len za prvý krok v očiste slovenskej politiky od korupcie a prepojení na ľudí blízkych mafii,“ ukončil Matovič.

Sme rodina: Kozmetické zmeny nepomôžu

Poslanec Národnej rady SR za hnutie Sme rodina Milan Krajniak považuje rezignáciu ministra vnútra Roberta Kaliňáka za logické vyústenie toho, čo sa posledné dva týždne na politickej scéne deje. „Ale za hnutie Sme rodina môžem povedať, že kozmetické zmeny vlády už nepomôžu. Mala by odísť celá vláda,“ uviedol Krajniak s tým, že rozhodnúť o budúcej vláde by mali ľudia v predčasných voľbách. Či odchod Kaliňáka bude koaličným stranám Most-Híd a SNS stačiť, odhadnúť nevedel. Podľa neho to však bude známe najneskôr v utorok.

KDH: Požiadavka na odstúpenie Fica je stále aktuálna

Kresťanskodemo­kratické hnutie (KDH) odstúpenie Kaliňáka z funkcie ministra vnútra vníma ako nedostatočné vzhľadom na okolnosti, ktoré sú spojené s brutálnou popravou dvoch mladých ľudí. Ako sa uvádza v stanovisku KDH, ktoré poskytol hovorca Stano Župa, požiadavka na odstúpenie premiéra Roberta Fica je stále aktuálna.

Minister vnútra Robert Kaliňák dnes oznámil, že sa vzdá funkcie. Na rokovaní medzi predsedami Mosta-Híd Bélom Bugárom a Smeru Robertom Ficom v sobotu Fico nesúhlasil s okamžitým odchodom Kaliňáka. Po explicitnej požiadavke predstaviteľov Mosta-Híd a v záujme upokojenia situácie pred Republikovou radou Mosta-Híd sa však minister vnútra rozhodol odstúpiť.