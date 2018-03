OĽaNO: Smer dohodil talianskej mafii biznis za 150 miliónov eur

Smer dohodil talianskej mafii biznis za 150 miliónov eur a účet nechal preplatiť ľuďom. Odznelo to na tlačovej besede hnutia OĽaNO, s tým, že strana Smer na to využila faktúry za elektrinu, ktoré platia všetky domácnosti.

Líder hnutia Igor Matovič povedal, že v cene za elektrinu sa platí tarifa za prevádzkovanie systému. Ide o špeciálne poplatky za elektrinu vyrobenú zo slnka. „Znie to inteligentne, no v skutočnosti sú to poplatky mafii,“ dodal Matovič. Tí, ktorí takéto elektrárne majú, dostávajú za elektrinu 10-krát viac, než za koľko sa dá kúpiť na burze.

Licencie na takéto výkupné ceny získali podľa Matoviča podnikatelia okolo Antonina Vadalu cez kontakty so Smerom. „Čo ich zastrešuje, všetko sú to ľudia blízki Smeru. Je to v podstate ekonomická mafia, ktorá rozkráda štát,“ povedal Matovič a ukázal spoločnú fotografiu Vadalu s poslancom NR SR za Smer Róbertom Madejom.

Prevádzkovať dotované slnečné elektrárne je lukratívne, pretože náklady sú oveľa nižšie ako štátom na 15 rokov garantované príjmy. Firma, v ktorej pôsobil v minulosti Vadala, rozbiehala elektrárne schopné garantovať obrat najmenej 150 miliónov eur. „Dnes stojí elektrina 30 eur za jeden megawatt, ale Robert Fico vymyslel model, že tým, ktorí dostali licencie na prevádzkovanie elektrární budú platiť 430 eur za jeden megawatt," vysvetlil Matovič a pokračoval, že v piatok 27. novembra 2009 o 15:00 bola vyhlásená súťaž na prevádzkovanie takýchto elektrární s tým, že uzávierka bola v následujúci štvrtok o 14:00.

„Kto chcel prevádzkovať elektrárne, musel doniesť množstvo papierov, súhlasov, povolení a vypracovaný projekt. Je logické, že od piatka do štvrtku sa to nedá stihnúť. Z 97 žiadostí podpísali zmluvy s 36 firmami. Zmluvy podpísali v poradí, v akom chodili žiadosti. Úspešní boli tí, ktorí ich doniesli v pondelok. Typický podvod. Tí ktorí doniesli žiadosti v pondelok, nemohli stihnúť vybaviť potrebné papiere za víkend, pretože ide o veci, ktoré sa vybavujú niekedy aj mesiac," uzavrel predseda OĽaNO.