Danko: S prezidentom sme si vymenili názory na rekonštrukciu vlády

Konkrétna podoba rekonštrukcie súčasnej vlády i možnosť predčasných parlamentných volieb. O týchto možnostiach vývoja na vnútropolitickej scéne diskutovali predstavitelia vládnej SNS s prezidentom SR Andrejom Kiskom. Po schôdzke v Prezidentskom paláci v Bratislave to uviedol predseda národniarov Andrej Danko.

Hovorili sme o riešení vzniknutej situácie v tomto čase a dnes je hlavnou témou rekonštrukcia vlády. To znamená, že vzájomne sme si vymenili postrehy a úvahy, ako by tá rekonštrukcia vlády mala vyzerať, dodal Danko. Kisku informoval, že ho čaká rokovanie s koaličnými partnermi. V tejto republike všetci hovoria o rekonštrukcii vlády a nikto nevie, čo to je, povedal Danko ohľadom možných alternatív s tým, že SNS môže v tejto veci hovoriť len v rozsahu vlastných ministerstiev.

Všetko závisí od vývoja v politickej strane Most-Híd a každá vláda stojí a padá na tom, či bude mať 76 poslancov v Národnej rade SR, naznačil šéf národniarov. Podľa neho bude dôležité, či bude parlament v utorok (13.3.) na začiatku marcovej schôdze funkčný a koalícia bude schopná prijímať zákony. Podľa neho apeloval na prezidenta, aby pri svojich budúcich iniciatívach zvážil aj to, čo sa udeje, ak sa stane táto vláda nefunkčnou.

Ja sa netajím tým, že vyjadrujem vážnu obavu z niektorých lídrov opozície, ktorí boli na návšteve minulý týždeň, netajím sa tým, že Slovensko potrebuje vládu čo najskôr, pokiaľ by nebola táto funkčná, ale urobím všetko pre to, aby sa obnovila súťaž politických strán, vyhlásil predseda SNS. Prezidenta a jeho kanceláriu poprosil o súčinnosť pri presadzovaní nového zákona o politických stranách.