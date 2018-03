SaS sa podarilo vyzbierať dosť podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze

Dôvodom je podľa nej fakt, že hlasmi koaličných poslancov bolo v poslednom období prijatých viacero nekvalitných zákonov, ktoré bolo treba následne upravovať. Podľa Blahovej v súčasnej politickej situácii hrozí, že zákony, ktoré sa v parlament príjmu, budú ešte horšie. Uviedla tiež, že o prerušení legislatívnej činnosti rokujú aj s inými opozičnými poslancami. Výnimkou je len prijatie ústavného zákona o skrátení volebného obdobia," vyhlásila Blahová.

Podľa podpredsedníčky parlamentu Lucie Ďuriš Nicholsonovej už opozícia vyzbierala dostatok podpisov a podala návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze o vyslovení nedôvery predsedovi vlády Robertovi Ficovi. Predseda parlamentu Andrej Danko by tak schôdzu mal zvolať do siedmich dní. Zároveň vyzvala koaličných poslancov, že nie je neskoro, aby sa v nich prebudilo svedomie a uplatnili ho pri hlasovaní. Podpredseda SaS Ľubomír Galko zopakoval, že odstúpenie ministra vnútra Roberta Kaliňáka malo prísť už dávno a je to nedostatočný krok. „Kaliňák odchádza, ale jeho ľudia a deformácie ostávajú. Riešením situácie je pád vlády a predčasné voľby,“ dodal.

Minister vnútra Robert Kaliňák sa dnes vzdal funkcie. Na sobotňajšom rokovaní predsedov koaličných strán – Mosta-Híd Bélu Bugára a Smeru Roberta Fica, Fico nesúhlasil s okamžitým odchodom Kaliňáka. Po explicitnej požiadavke predstaviteľov Mosta-Híd a v záujme upokojenia situácie pred Republikovou radou Mosta-Híd sa však minister vnútra rozhodol odstúpiť.