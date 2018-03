Opozícia víta návrh Mosta-Híd na rokovania o predčasných voľbách

Opozičné hnutie OĽaNO víta pondelkové rozhodnutie Republikovej Rady Mosta-Híd. Blížiaci sa pád vlády považuje za zadosťučinenie pre všetkých slušných ľudí na Slovensku. Vyhlásil to predseda hnutia Igor Matovič.

Veronika Remišová z OĽaNO uviedla, že ani po troch dňoch rokovaní vládna koalícia nebola schopná nájsť východisko. „Ani od jednej zo strán vládnej koalície sme nepočuli zásadné opatrenia na obnovenie dôvery v inštitúcie, v štát a politiku ako takú. A teraz sa táto vládna koalícia rozpadá,“ skonštatovala.

Dúfa, že Smer a SNS budú mať „toľko úcty a zodpovednosti“ k občanom, že podporia ústavný zákon o skrátení volebného obdobia a na Slovensku nebudú vytvárať bezvládie. OĽaNO tvrdí, že disponuje tímom kvalitných odborníkov združených v tieňovej vláde a je pripravené byť jadrom alternatívy.

Sulík: Predčasné voľby sú najférovejším riešením

Stanovisko koaličného Mosta-Híd, ktorý žiada predčasné voľby, sú fakticky rozpadom vlády. A v takomto prípade sú predčasné parlamentné voľby najférovejším riešením, uviedol líder opozičnej SaS Richard Sulík.

„SaS je za takéto riešenie a podporujeme čím skorší termín volieb, aby krajina nebola zbytočne traumatizovaná,“ povedal. Liberáli svoje hlasy za skrátenie volebného obdobia pridajú. Podaný opozičný návrh na vyslovenie nedôvery premiérovi Robertovi Ficovi (Smer) zatiaľ ponechávajú v platnosti, Sulík však nevylučuje, že bude stiahnutý.

Predseda strany Sloboda a solidarita Richard Sulík pre TA3 uviedol, že „keď už takéto rozhodnutie padne, rozhodnutie príde veľmi rýchlo“ a dodal, že jeho strana podporuje, aby voľby boli čím skôr. „Dnes sa vláda rozpadla,“ dodal. Vyzerá to tak, že nás čaká kampaň a potom parlamentné voľby, napísala strana na svojej facebookovej stránke.

Sme rodina nechce úradnícku vládu

Opozičné hnutie Sme rodina vidí riešenie súčasnej politickej krízy na Slovensku len v predčasných parlamentných voľbách. Považuje to za správnu a jedinú najschodnejšiu cestu. V reakcii na pondelkové rozhodnutie Republikovej rady Mosta-Híd rokovať o predčasných voľbách to povedal líder Sme rodina Boris Kollár.

„Situácia je tak vybičovaná a v takom stave sa nachádza spoločnosť, že treba obnoviť dôveru v štát. To môžete dnes už len tak, že rozhodnutie odovzdáte do rúk ľuďom, a to sa dá urobiť v parlamentných voľbách,“ skonštatoval Kollár. Ľudia podľa jeho slov môžu po novom rozhodnúť, akým politickým stranám dajú svoju dôveru.

Sme rodina nie je za úradnícku vládu, pretože vládnuť na Slovensku by mala podľa hnutia taká vláda, ktorá dostala legitimitu od ľudí v riadnych parlamentných voľbách. „Úradnícka vláda by nemala legitimitu od ľudí. Tým pádom nie sme za takýto variant,“ podotkol Kollár.

Opozičný poslanec NR SR z hnutia Sme rodina Milan Krajniak je rád, že o budúcnosti budú môcť rozhodnúť ľudia a nie politici, strany alebo oligarchovia v zákulisí. „Voľby sú najférovejšie riešenie, ľudia rozhodnú a my ich názor budeme rešpektovať,“ uviedol Krajniak.

Most-Híd potešil aj KDH a SPOLU

Tešili sme sa na 2 roky postupného budovania SPOLU, ale šanca vymeniť Fica ešte v roku 2018 stojí za trochu zadýchania zo šprintu, napísal líder strany SPOLU Miroslav Beblavý na svojom Facebooku.

Predčasné voľby uvítal aj Alojz Hlina, líder mimoparlamentných kresťanských demokratov. V stanovisku pre televíziu TA3 predčasné voľby nazval poctivým riešením pre Slovensko. „my sme ako úplne prví požadovali, aby okrem Roberta Kaliňáka odišiel aj Robert Fico, s touto požiadavkou sme prišli už 27. februára,“ povedal Hlina.

Nasledovať budú predčasné voľby, ktoré rozhodnú o tom, koho si predstavujú občania na čele Slovenska. Reštart, ktorý určí či chcú ľudia konečne posunúť Slovensko dopredu a nový vietor v politike, píše mimoparlamentná stranaProgresívne Slovensko na svojom profile na sociálnej sieti Facebook.

Predseda Mosta-Híd Béla Bugár v pondelok po zasadnutí Republikovej rady a stretnutí s premiérom Robertom Ficom (Smer) oznámil, že jeho strana chce rokovať o predčasných parlamentných voľbách so SNS. Fico však takúto možnosť odmieta. Ak rokovania nebudú úspešné, Most-Híd odíde z koalície. Podľa Bugára by súčasnú situáciu vyriešili iba predčasné voľby, kedy by mali byť nespresnil.