Koaliční partneri sa k návrhu rokovaní o predčasných voľbách vyjadria v utorok

Podľa podpredsedu Slovenskej národnej strany (SNS) Antona Hrnka nie je rozhodnutie strany Most-Híd dobré, ale rešpektuje ho. Ako uviedol, národniari sú pripravení na akýkoľvek scenár. „Je to ich rozhodnutie a ich záležitosť. Slovenská národná strana je pripravená aj na predčasné voľby, ale táto vláda musí skončiť riadnym spôsobom. To znamená odmietame akúsi úradnícku vládu, či dokonca nejakú formu prezidentského rozhodovania,“ uviedol Hrnko.

„Táto vláda dokázala spraviť veľmi dobré veci, napríklad spojila témy, ktoré sa zdali byť nespojiteľné. To že si to kazíme sami politikou je už zrejme náš problém. Ekonomicky sa ale krajine darí a malo by sa v tomto trende pokračovať,“ doplnil poslanec Národnej rady SR Hrnko.

Strana Most-Híd v pondelok oznámila, že chce rokovať s koaličnými stranami o predčasných voľbách. Rozhodla o tom na dnešnom rokovaní Republiková rada. Pokiaľ sa vládne zoskupenie nedohodne na vypísaní predčasných parlamentných voľbách, koaličný Most vládu opustí.

Líder Mostu-Híd Béla Bugár po rokovaní Republikovej rady oznámil, že chce rokovať o predčasných parlamentných voľbách so SNS. Premiér Fico podľa jeho slov takúto možnosť odmieta.

Vládna kríza a napätie prišli po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a po zverejnení Kuciakovho nedokončeného článku. Ten hovorí o prepojení politikov na kalábrijskú mafiu.

Most-Híd žiadal odchod ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer) z funkcie, ktorý napokon odstúpil. Viacerí predstavitelia strany však pred rokovaním Republikovej rady hovorili, že to už asi nestačí na upokojenie situácie a pripúšťali svoj odchod.