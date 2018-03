Politológ Marušiak: Za rozhodnutím Mosta-Híd je snaha zabrániť vlastnému rozpadu

Rozhodnutie strany Most-Híd rokovať o predčasných parlamentných voľbách a v prípade nedosiahnutia dohody opustiť koalíciu, je rozhodnutím, ktoré strana musela prijať, aby zabránila vlastnému rozpadu. Upozornil na to politológ Juraj Marušiak.

Skonštatoval, že rozhodnutie bugárovcov je logickým vyústením politicko-spoločenskej situácie, ktorá nastala po zavraždení novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky, iniciatíva však reflektuje i na vyjadrenia z úst predsedu vlády a Smeru Roberta Fica v predchádzajúcich dňoch a taktiež na to, že Smer-SD otáľal s odchodom ministra vnútra Roberta Kaliňáka. „V týchto pomeroch sa pre Most-Híd stalo neprijateľné naďalej pokračovať vo vládnej koalícii,“ uviedol pre TASR politológ.

Mieni, že iné alternatívy, smerujúce skôr k zásadnej rekonštrukcii vlády, sa stali pre Most-Híd neprijateľné. „Už aj preto, že členovia Smeru-SD prostredníctvom sociálnych sietí vysielali signály, že vláda bez Roberta Fica je nepriechodná možnosť,“ pripomenul Marušiak.

Predseda Mosta-Híd Béla Bugár v pondelok (12.3.) po zasadnutí republikovej rady a stretnutí s premiérom Robertom Ficom oznámil, že jeho strana chce rokovať o predčasných parlamentných voľbách so SNS. Fico však takúto možnosť odmieta. Ak rokovania nebudú úspešné, Most-Híd odíde z koalície. Podľa Bugára by súčasnú situáciu vyriešili iba predčasné voľby. Kedy by mali byť, nespresnil.