Maďarič: Smeru neostane nič iné, len sa pridať k návrhu na predčasné voľby

„Pretože tie predčasné voľby budú tak či tak. Otázka je len termín a to by sa mali politické strany dohodnúť,“ povedal s tým, že voľby sú pravdepodobne najkonsenzuálnejším a najmúdrejším riešením súčasnej situácie. Ak sa teda politické strany dohodnú, Maďarič podľa vlastných slov v parlamente zahlasuje za predčasné voľby.

Na otázku, či by stranu Smer mal do volieb viesť Robert Fico Maďarič skonštatoval, že je len radový člen Smeru a poslanec. „Ja si netrúfam dnes dávať nejaké odporúčania a rady,“ povedal s tým, že Fico je naďalej nositeľom najväčšej podpory v Smere. Na otázku, či by mal byť na kandidátke Robert Kaliňák odpovedal, že „o tom bude rozhodovať vedenie Smeru, ja som radový člen Smeru“. Maďarič zároveň zdôraznil, že ak by sa určité rozhodnutia udiali v správnom čase, tak súčasná situácia mohla byť úplne iná a pokojnejšia. „Lebo si zase nemyslím, že by bolo úplne najhoršie, aby táto koalícia po určitých krokoch pokračovala,“ vyhlásil. „Keby sa nejaké zmeny, ktoré žiadal aj Most, udiali skôr a keby sa nevytiahla karta, na ktorú Most veľmi podráždene a asi aj oprávnene podráždene zareagoval, tak by situácia na Republikovej rade Mosta bola možno iná. A možno nebola, ale istá pravdepodobnosť by tu bola,“ dodal Maďarič.

Strana Most-Híd bude rokovať s koaličnými stranami o predčasných voľbách. Rozhodla o tom v pondelok republiková rada strany. Informoval o tom predseda strany Béla Bugár. „Republiková rada strany Most-Híd poveruje jej vedenie na čele s predsedom Bélom Bugárom rokovať s koaličnými partnermi o možnostiach predčasných volieb,“ povedal po viac ako osemhodinovom rokovaní Republikovej rady Mosta-Híd Béla Bugár. Vyplýva to z prijatého uznesenia, v ktorom sa tiež píše, že v prípade neúspešných rokovaní Most vystúpi z koalície. „Premiér sa odmietol dohodnúť o predčasných voľbách, teraz budeme mať vôľu rokovať ešte s koaličnou SNS,“ dodal Bugár s tým, že podľa Mosta-Híd by súčasnú situáciu vyriešili iba predčasné voľby.