SNS už hovorila o termínoch predčasných volieb, priznal Paška

„Hľadali sa dátumy,“ uviedol Paška, podľa ktorého ak by malo dôjsť k predčasným voľbám, mohol by sa nájsť čo najskorší termín. „Sme pripravení aj na letný termín, ale musíme vedieť, či bude podpora,“ doplnil s tým, že je možné aj spojenie s komunálnymi voľbami.

Podľa Pašku sa čaká na dohodu lídrov. Majú sa dohodnúť na spoločnom postupe. „Zatiaľ dohoda nie je. Čakáme, či sa to vyrieši a ak nie, tak čakáme, či Most-Híd začne konať samostatne,“ uviedol. Ak Most-Híd odíde z koalície, SNS to bude rešpektovať.

Pokiaľ je však vládna koalícia funkčná aj s účasťou Mosta-Híd, treba sa podľa Pašku venovať fungovaniu štátu a zároveň hľadať postup, ktorý by smeroval k predčasným voľbám. „A dovtedy by mala vláda spravovať krajinu tak, ako je nastavená,“ uviedol. Ak sa vo viacerých rezortoch vyskytujú situácie, „ktoré treba dotiahnuť“, lebo inak by štátu hrozili finančné straty, treba na to podľa Pašku myslieť. „Pokiaľ je Most-Híd ochotný vytvoriť podmienky, aby sa kultivovane ešte vládlo nejaký čas a pripravili sa podmienky na korektné predčasné voľby, tak poďme o tom rokovať,“ vyhlásil Paška. Ako dodal, pokiaľ je koalícia funkčná, SNS bude podporovať vládu.

Predseda SNS Andrej Danko na sociálnej sieti napísal, že akékoľvek úvahy o stanovení termínu predčasných parlamentných volieb sú nateraz predčasné. SNS o nich bude rokovať až vtedy, ak dôjde k pádu vlády, resp. jej nefunkčnosti, prípadne k nefunkčnosti koalície.