Horský: Pozícia Smeru bude zložitá

Situácia na Slovensku, ako sa zdá, smeruje k predčasným voľbám. Podľa politológa Michala Horského najvhodnejšie by bolo ich spojenie s komunálnymi voľbami, ktoré sa budú konať v jeseni. Zabezpečí sa tak vysoká volebná účasť a je to aj ekonomicky výhodné. "Zároveň by strany dnešnej koalície dostali čas nadýchnuť sa. A príslušné orgány zase priestor na odhalenie páchateľov dvojnásobnej vraždy novinára a jeho snúbenice, ktorá tieto udalosti odštartovala," povedal Horský.

Uplynulý pondelok priniesol v politickom vývoji dva zásadné zvraty. Dopoludnia odstúpil minister vnútra Robert Kaliňák a neskoro večer šéf koaličného Mosta-Híd Béla Bugár ohlásil, že mieni rokovať s koaličnými partnermi o predčasných voľbách a v prípade nedohody odísť z koalície. Ako tento posun hodnotíte?

Kaliňák sa konečne pokúsil vyjasniť situáciu, docieliť, aby už svojou osobou nezaťažoval politickú atmosféru. No ukázalo sa, že to už nestačí, že je neskoro. Veď koaličný partner už dávnejšie naznačil, že by to bolo málo. Orgány Bugárovej strany preto vzniesli požiadavku na vyjednávanie o predčasných voľbách. Či sa naozaj budú konať, to ešte stále nie je definitívne. Je to však naozaj veľmi pravdepodobné, keďže nepriamo s nimi súhlasil aj ďalší koaličný partner, Dankova SNS.

Prikláňate sa teda k názoru, že predčasné voľby budú?

Áno. Osud vlády je zrejme spečatený, aj keď ešte nevieme termín jej pádu a nepoznáme ďalšie okolnosti, ktoré budú nasledovať. Na schválenie potrebného ústavného zákona je však nevyhnutných 90 hlasov. Keby časť z nich nedodal Smer, potrebné budú hlasy SNS. Osobne si myslím, že národniari ich poskytnú. Pre mňa by však bolo dosť zaujímavé vedieť, kto vlastne Bugára nútil, aby žiadal pád vlády. Buď ho motivoval postoj slovenskej časti jeho strany, alebo si ako skúsený politik povedal, že tým upokojí verejnosť. Musím však zdôrazniť, že toto gesto môže Most-Híd stáť prítomnosť v budúcom parlamente.

Ak by sa 90 hlasov nenašlo, je tu aj verzia, že by prezident mohol rozpustiť parlament, ak by tri mesiace nebol uznášaniaschopný. Toto právo však nemôže uplatniť počas posledných šiestich mesiacov svojho volebného obdobia.

Sulík o takejto možnosti hovorí otvorene, najradšej by sa k nej asi dopracoval už do troch dní, keďže vyhlásil, že jeho poslanci sa až do pondelkovej mimoriadnej schôdze nebudú zúčastňovať na rokovaní parlamentu. Podľa mňa je však táto alternatíva úplne nereálna.

Ktorý termín prichádza do úvahy pre konanie volieb?

Myslím si, že do leta sa ich príprava vzhľadom na ústavné podmienky nestihne. Usporiadať ich počas prázdnin je zo zrejmých dôvodov nevhodné. A ak by mali byť na jeseň, je nelogické urobiť ich v septembri, keď niekedy na prelome októbra a novembra budú komunálne voľby. Jednoznačne by preto bolo najlepšie spojiť parlamentné voľby s komunálnymi. Zabezpečí sa tak vysoká volebná účasť a je to aj ekonomicky výhodné. Zároveň by strany dnešnej koalície dostali čas nadýchnuť sa. A príslušné orgány zase priestor na odhalenie páchateľov dvojnásobnej vraždy novinára a jeho snúbenice, ktorá tieto udalosti odštartovala.

Myslíte si, že prípadné skoré objasnenie príčin tragédie by opäť výrazne pohlo politickou scénou?

Určite. Odvolávanie vlády, a najmä jej predsedu, treba chápať ako proces. Každá výrazná udalosť, ktorá príde, môže znovu podstatne zmeniť atmosféru vo vládnej koalícii aj v celej spoločnosti. Ako príklad môžem uviesť utorkové opätovné zadržanie talianskeho podnikateľa Antonina Vadalu a ďalších 16 osôb mimo Slovenska. Títo ľudia môžu byť zdrojom zásadných informácií, ktoré môžu politikov v podozrení očistiť. Alebo naopak.

V predčasných voľbách by sa, prirodzene, nanovo rozdali karty. Do parlamentu majú šancu vstúpiť nové strany. Čo by to mohlo priniesť?

Ťažko dnes povedať. Reálnu nádej prekročiť päťpercentnú hranicu majú bývalé parlamentné strany KDH aj SMK. Prípadne, hoci preferencie to zatiaľ nenaznačujú, môže do Národnej rady vstúpiť aj Progresívne Slovensko. Pretože by mohlo pritiahnuť časť voličskej základne Smeru, s ktorým má programovo najviac prienikov. Parlamentnú istotu má líder opozície Richard Sulík. No zložitá bude pozícia Smeru. Buď sa nad ním slovenský volič, ako je to dobrým zvykom, zľutuje – alebo ho potrestá. V prípade druhej možnosti môže mať Smer aj vážny problém. Ale, ako som už spomenul, všetko závisí aj od toho, či a ako sa vyšetrí dvojnásobná vražda.

Andrej Danko vraj hrá o možnosť koalície SNS, SaS, OĽaNO a KDH, kde by sám chcel zaujať premiérske kreslo.

Nepovažujem takúto koalíciu za pravdepodobnú. Tri jej strany – SNS, OĽaNO a KDH – síce hrajú tichú hru o kresťanského voliča, no Sulíkovi „takzvaní liberáli“ im to „trochu“ kazia. Lenže, po skúsenosti z koaličnej spolupráce SNS a Mosta-Híd, na Slovensku je asi možná akákoľvek koalícia.