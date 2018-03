Škandalózna veta

V snahe hovoriť o rozbití pevnosti Smeru sa lídrovi Obyčajných ľudí Igorovi Matovičovi podaril prešľap, ktorým spojil opozíciu s úkladnou vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. Na tlačovej konferencii v pondelok po odstúpení Roberta Kaliňáka z postu ministra vnútra a podpredsedu vlády Matovič povedal: „Míľnik, ktorý sme dosiahli vraždou Jána Kuciaka a jeho snúbenice, by, predpokladám, mohol konečne spôsobiť aj návrat k svedomiu pri poslancoch Smeru.“

Politológ Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Tomáš Koziak si myslí, že to povedal obrazne. „Určite to netreba vnímať doslova. Vypätá atmosféra produkuje veľa vyjadrení, ktoré majú emocionálny podtón, sú viac obrazné a netreba ich vnímať doslova. Takýchto vyjadrení bolo určite povedaných viac, či už na strane opozície, alebo koalície,“ uviedol Koziak. V tomto prípade by takýto typ vyjadrení bral s rezervou.

Politici by si podľa neho mali dávať väčší pozor na svoje výroky. „To platí pre všetkých politikov, pretože verejnosť práve v takomto vypätom období reaguje na vyjadrenia politikov oveľa citlivejšie,“ doplnil politológ.

Niektorí politici sú podľa Koziaka takýmito emocionálnejšími vyjadreniami známejší. „Pokiaľ by sme brali doslova všetko, čo bolo povedané, tak na druhej strane treba pripomenúť Ľuboša Blahu a jeho svetovú revolúciu. Rovnako vyjadrenia pána premiéra, že sa tu schyľuje k štátnemu prevratu,“ poukázal.

Fakt však je, že opozícia využila nešťastie na politický boj, každý deň organizovala a organizuje tlačové konferencie, burcovala ľudí do ulíc s tým, aby žiadali pád vlády. „Povedal by som, že tragédia bola využitá. Politika je hlavne súboj o moc a využívajú sa prostriedky, ktoré sú v rámci demokratického procesu zákonom povolené,“ uzavrel Koziak.