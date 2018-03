Koalícia má len pár dní, aby sa dohodla

Podpredseda poslaneckého klubu Smeru Miroslav Číž sa v utorok odmietol vyjadriť k tomu, či by zachovanie vládnej koalície umožnila zásadná rekonštrukcia vlády vrátane výmeny premiéra Fica. Znamenalo by to vytvorenie novej vlády, ktorá by musela požiadať o dôveru parlamentu. „Táto otázka skôr patrí Mostu-Híd, čo rozumejú pod zásadnou rekonštrukciou vlády, pretože výmena jedného ministra to nie je,“ povedal Pravde Číž.

Na prahu predčasných volieb

Slovensko je na prahu predčasných volieb, dnes však nie jasné, kedy sa uskutočnia. Momentálne nie je k dispozícii ani 90 hlasov poslancov, ktoré sú potrebné na skrátenie volebného obdobia parlamentu. Vládna koalícia zatiaľ formálne funguje, Most-Híd, ktorý žiada predčasné voľby, z nej ešte nevystúpil. Teraz čaká od Smeru a SNS jasnú odpoveď, ako k nim dospieť.

Pozičná hra strán: Kto prvý skončí vládnutie?

V priebehu dňa sa však objavili špekulácie, že cestou, ako sa im vyhnúť, by bola zásadná rekonštrukcia vlády. Podľa všetkého sa okrem hľadania riešenia krízy odohráva medzi stranami aj pozičná hra, kto prvý skončí spoločné vládnutie a v rukách mu zostane čierny Peter.

Koalícia je navyše pod tlakom opozície. Tá predložila do parlamentu návrh na odvolanie premiéra Roberta Fica. Síce nemá dosť hlasov, ale situácia sa môže zmeniť do pondelka, keď bude o tom parlament rokovať. Koalícia tak má len pár dní, aby sa dohodla. Inak nie je vylúčené, že Most-Híd sa spojí s opozíciou a zahlasuje s ňou za pád vlády.

„Nevylučujem, že sa bavíme o rôznych veciach vrátane takej, o ktorej hovoríte," reagoval predseda SNS Andrej Danko na možnú výmenu premiéra Fica. Podľa neho sa v koalícii hovorí o predčasných voľbách, ale aj o rekonštrukci­i vlády.

Danko v utorok na sociálnej sieti uviedol, že ho predsedníctvo strany zaviazalo rokovať o predčasných voľbách, ale až vtedy, ak dôjde k pádu vlády, resp. jej nefunkčnosti, prípadne k nefunkčnosti koalície. „Preto sú akékoľvek úvahy o stanovení termínu nových volieb nateraz predčasné,“ vyhlásil šéf národniarov.

Zásadné rozhodnutie Mostu-Híd

Zásadné rozhodnutie o fungovaní koalície urobila v pondelok republiková rada Mostu-Híd. Poverila vedenie strany rokovať s koaličnými partnermi o možnostiach predčasných volieb. Ak tieto rokovania nebudú úspešné, Most-Híd podľa schváleného uznesenia vystúpi z vládnej koalície. Bugár tiež povedal, že ak k takejto dohode dôjde, ministri za Most-Híd vo vláde zostanú do konania volieb.

Otázku však vyvoláva veta, ktorú bugárovci v pondelok večer prijali. Republiková rada Mostu-Híd totiž rozhodla, že dáva „mandát republikovému predsedníctvu v prípade ďalšieho vývoja prijať rozhodnutia bez nutnosti zvolať rokovanie republikovej rady“. Naznačuje to, či si Most-Híd nevytvoril priestor, aby bugárovci zostali v koalícii v prípade, že by dospela k takému riešeniu, ktoré by im vyhovovalo. Teda ak by sa udiala spomínaná zásadná rekonštrukcia vlády vrátane výmeny premiéra.

Čakanie na Kaliňákovu demisiu

Pre existenciu koalície bol dôležitý štvrtok 1. marca, keď Most-Híd požiadal, aby minister vnútra Kaliňák odstúpil. O konci vlády Most-Híd vtedy ešte nehovoril. „Nemyslím si, že by bolo potrebné obetovať aj vládu,“ vyjadril sa v tom čase Bugár. Potom však nasledovalo 11 dní, keď sa čakalo na Kaliňákovu demisiu.Otázkou však je, či by naozaj skorší odchod Kaliňáka zmenil situáciu, pretože časť poslancov svoj odchod z koalície zvažovala bez ohľadu na takýto krok ministra.

Bývalý šéf rezortu kultúry Marek Maďarič (Smer) hovorí, že situácia mohla byť pokojnejšia, keby sa rozhodnutia robili v správnom čase. „Keby sa nejaké zmeny, ktoré žiadal aj Most-Híd, udiali skôr a keby sa nevytiahla karta, na ktorú Most-Híd veľmi podráždene a asi aj oprávnene podráždene zareagoval, tak by situácia na republikovej rade Mostu-Híd bola možno iná alebo aj nie,“ povedal včera Maďarič.

Opozícia neustupuje z požiadavky predčasných volieb

Opozícia trvá na predčasných voľbách. „Mali byť čo najskôr, ale SNS ani Most-Híd k tomu nedali žiadne termíny. Akoby hľadali dvierka alebo cestu k úniku,“ uviedla podpredsedníčka SaS Jana Kiššová. Líder OĽaNO Igor Matovič v utorok tvrdil, že Fico sa ráno stretol s predsedom ĽS NS Mariánom Kotlebom, lebo chce od neho získať tichú podporu pre menšinovú vládu. „Je to absolútna lož, ako je to už v prípade Igora Matoviča zvykom,“ reagoval Úrad vlády.

V napätej atmosfére sa v utorok zišiel parlament na riadnej schôdzi, ale na hlasovaní koalície sa to neprejavilo. SaS stiahla z programu rokovania všetky svoje návrhy s odôvodnením, že parlament by sa mal zaoberať len jediným, a to návrhom na skrátenie volebného obdobia. Poslanci SaS potom sálu opustili. Podľa šéfky poslaneckého klubu SaS Natálie Blahovej sa liberáli nebudú až do pondelka na rokovaní zúčastňovať. Vtedy bude parlament hlasovať o vyslovení nedôvery Ficovi. Hnutie OĽaNO, naopak, svoje návrhy v programe rokovania ponechalo.