Prvý Matovičov pokus o spojenie pravice sa skončil na detektore lži

Pozitívny ohlas zatiaľ politik, ktorý je známy aj tým, že si tajne nahral svojho opozičného kolegu Radoslava Procházku, nedostal. V prípade Matoviča ide už o druhý pokus dať pod seba aspoň časť pravice. Ten prvý pred voľbami 2012 sa skončil škandálom. Matovič sa chcel spojiť s OKS a KDS Vladimíra Palka. Krátko predtým však týchto politikov vyzval, aby išli na detektor lži. Tí to odmietli a celé spojenectvo padlo.

Politológ Juraj Marušiak zámer Matoviča označil za chabý pokus dvakrát vstúpiť do tej istej rieky. „Je to príliš divoký projekt. Faktom je, že medzi niektorými stranami, s ktorými Matovič počíta, panujú veľké animozity, napríklad medzi samotným Matovičom a Alojzom Hlinom z KDH. Môžeme si položiť otázku, do akej miery by voliči Progresívneho Slovenska boli ochotní hlasovať za Matoviča. Ten očakáva, že to prinesie efekt znásobenia počtu hlasov, ale voličov týchto strán by to mohlo skôr odradiť,“ povedal politológ.

Matovič zatiaľ nepovedal konkrétnu formu spolupráce strán. Teda či si predstavuje, že by zvyšné strany išli na kandidátke OĽaNO, alebo by vytvorili koalíciu. Faktom však je, že SDK v roku 1998 fungovala ako samostatný politický subjekt a na jeho kandidátke boli kandidáti piatich strán. Už krátko po parlamentných voľbách sa pre nezhody začala rozpadať. Opúšťali ju postupne poslanci a vracali sa materských strán.

Na kandidačnej listine OĽaNO sa do parlamentu dostali poslanec Ján Budaj z hnutia Zmena zdola a Gábor Grendel zo strany Nova. Matovič plánuje osloviť aj mimoparlamentné KDH a SMK, Progresívne Slovensko a stranu SPOLU. Z tejto štvorice strán sa len KDH v prieskumoch objavuje nad hranicou piatich percent, ktorá zaručuje vstup do Národnej rady.

Pozitívnu odpoveď Matovič zatiaľ nedostal ani od svojho exkolegu v hnutí Alojza Hlinu. Z vyjadrení predsedu KDH vyplýva, že jeho strana pôjde do volieb samostatne. „Môj názor je, že hlasy KDH neprepadnú. KDH má na to, aby bolo tým, čím vždy malo byť. To znamená silnou, veľkou a rešpektovanou stranou,“ povedal Pravde Hlina s tým, že o postupe vo voľbách rozhodne Rada KDH. Hlavne však KDH v sobotu rozhodne o tom, či Hlina zostane predsedom.

Hlina v marcových parlamentných voľbách v roku 2012 vstúpil do parlamentu na kandidačnej listine OĽaNO. Dlho však klube obyčajných nevydržal, s Matovičom sa dostal do sporu. Už o niekoľko mesiacov v októbri 2016 z poslaneckého klubu OĽaNO odišiel. „OĽaNO je jediným politickým zoskupením, do ktorého neexistuje prihláška, a podľa mojich vedomostí je aj spolu s Kotlebovou stranou Naše Slovensko jediným hnutím, ktorého názov nevlastní strana, ale predseda strany ako súkromná osoba,“ povedal vtedy Hlina.

Ani SMK nereagovala zatiaľ pozitívne. Líder strany SPOLU, nezaradený poslanec Miroslav Beblavý, povedal, že slová Matoviča budú komentovať, až keď dostanú oficiálnu ponuku a poradia sa o nej. „V tejto chvíli nevidím žiadny dôvod sa k tomu vyjadrovať. Rokovania sa nevedú cez tlačovky,“ dodal Beblavý.

Najsilnejšia opozičná strana SaS na rozdiel od OĽaNO podľa všetkého pôjde do volieb samostatne. Aj tu existuje príbeh spojenia a potom rozchodu. Matovič sa totiž spolu s tromi ďalšími svojimi ľuďmi dostal prvýkrát do parlamentu práve na kandidátke SaS. Neskôr z klubu SaS po nezhodách odišli.