SaS pôjde do volieb sama, stranám ponúka dohodu o spolupráci. Okrem Smeru a kotlebovcov

Opozičná SaS pôjde do volieb samostatne, či už budú predčasné alebo riadne. Všetkým demokratickým parlamentným a mimoparlamentným stranám však navrhuje dohodu o povolebnej spolupráci. Strany by sa v nej mali zaviazať, že nebudú spolupracovať so Smerom a kotlebovcami, a že nebudú tolerovať korupciu.