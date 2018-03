Spravodajstvu RTVS budú šéfovať Chuguryan, Lyons a Štofaník

K zmene prichádza od 16. marca po tom, ako sa vedenie RTVS dohodlo na ukončení spolupráce dohodou s riaditeľom sekcie spravodajstva, športu a publicistiky Jurajom Rybanským a vedúcim odboru televízneho spravodajstva a aktuálnej publicistiky Borisom Chmelom k 15. marcu. Informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.

Lyons sa posunula vyššie

Rybanský s Chmelom sa podľa hovorkyne dohodli s vedením RTVS na ukončení spolupráce k 15. marcu. Chuguryan bol menovaný za riaditeľa sekcie spravodajstva a publicistiky, Hana Lyons sa stane vedúcou odboru televízneho spravodajstva a aktuálnej publicistiky.

Lyons v súčasnosti ako šéfka odboru aktuálnej a analytickej publicistiky vedie zlúčený tím Občan za dverami. Na túto pozíciu nastúpi Vincent Štofaník, ktorý bol aj členom tímu predošlého riaditeľa Václava Miku ako programový riaditeľ rozhlasovej časti RTVS. Zároveň bude pracovať na novom nastavení investigatívnych Reportérov a od septembra im aj šéfovať, priblížila Rusnáková.

Vahram Chuguryan. Autor: facebook/Vahram Chuguryan

Podľa Rezníka ide o posilnenie tímu

Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník nové posily charakterizoval ako „skúsených profesionálov s dlhoročnou praxou vo verejnoprávnych médiách“. Vidí v nich posilnenie tímu, ktorý „bude naďalej pracovať na kontinuálnom rozvoji spravodajstva a publicistiky RTVS tak, aby sme poskytovali čo najobjektívnejší a najkomplexnejší obraz o udalostiach doma aj v zahraničí“.

Vahram Chuguryan sa do RTVS vracia s externého prostredia. Podľa tlačovej správy RTVS to vníma ako „možnosť spolupracovať na rozvoji spravodajstva a publicistiky významnej verejnoprávnej inštitúcie“, a tiež ako „veľkú výzvu a obrovskú zodpovednosť zároveň“. V spravodajstve STV začal pracovať v roku 2000 ako zahranično-politický redaktor, zotrval tu do roku 2008, zverejnila RTVS jeho životopis.

Robil pre Plavčana

Chuguryan následne riadil komunikačné oddelenie na ministerstve hospodárstva a od roku 2010 pôsobil v skupine SPP pod vedením nemecko-francúzskeho manažmentu. Zodpovedal aj za komunikáciu prepravcu plynu do Európskej únie, spoločnosti Eustream. V roku 2016 nastúpil na pozíciu riaditeľa komunikačného odboru ministerstva školstva, následne sa rozhodol venovať súkromnému podnikaniu.

Nič nie je viac na očiach ako televízne spravodajstvo. Vo verejnoprávnej televízii nesmie byť elitné, lojálne ani „efektívne“. Stačí, keď bude vyvážené, objektívne a strážiť demokratický systém. Lebo také si ho verejnosť zaslúži, uviedla Hana Lyons. Podľa životopisu má dlhoročné skúsenosti z práce v Slovenskej televízii i Slovenskom rozhlase na viacerých tvorivých i riadiacich postoch. Spolupodieľala sa na príprave aktuálnych a analytických relácii RTVS a vyše päť rokov viedla reláciu Občan za dverami.

Nový šéf spravodajstva RTVS Vincent Štofaník na zábere s niekdajším generálnym riaditeľom RTVS Václavom Mikom. Autor: SITA, Ján Slovák

Šéfoval Čiernemu Petrovi aj v Rozhlase

Pre Vincenta Štofaníka je prirodzené, že verejnoprávne médium má ponúkať kvalitnú investigatívnu publicistiku. „Verím, že sa mi spolu s mojím tímom podarí túto výzvu naplniť“, uviedol. Štofaník začínal v Rádiu Lumen, neskôr prešiel do Rádia Twist, kde pracoval ako redaktor a moderátor spravodajstva. Šéfoval investigatívnej relácii TA3 Čierny Peter a uplynulých deväť rokov pracoval v Slovenskom rozhlase, z toho posledné štyri roky ako programový riaditeľ.

Rybanský a Chmel mali pôvodne skončiť už k 28. februáru. O dohode na ukončení spolupráce s nimi informoval verejnoprávny vysielateľ 5. februára. V prípade Rybanského uviedol zdravotné a v prípade Chmela súkromné dôvody. Rybanský odmietol medializované informácie hľadajúce príčiny jeho odchodu v uskutočnených programových zmenách. „Sú to iba špekulácie, resp. konšpirácie, nijako to s mojím odchodom nesúvisí,“ uviedol.