V prípade obžalovaného exstarostu Marianky Jurika vypovedali svedkovia

Incident sa odohral v apríli 2016. Poškodený Marián Š. sa podľa jeho slov vracal zo záhrady do domov, keď si všimol, ako sa pri jeho dome a novom aute bicykluje chlapec. Keďže sa domnieval, že tam nemá čo robiť, chlapca poslal preč.

„Keď som po nejakom čase vyšiel z brány, dobehol ku mne obžalovaný, chytil ma, bol to iba moment a sotil ma o dvere brány.“ Poškodený mal vzápätí pocítiť v pravej nohe silnú bolesť a nevedel sa postaviť, ani hýbať. „Vnímal som, ako je obžalovaný na mne, buď sedel, alebo na mne ležal, takže som nevedel pohnúť driekom, obžalovaný sa ma snažil udierať predlaktiami,“ vypovedal poškodený na pojednávaní. Exstarosta ho mal udierať do oblasti krku, pretože „vyššie sa nedostal“.

Podľa Juriku poškodený klamal

Z pojednávania ďalej vyplynulo, že obaja účastníci incidentu mali na seba podať podnety či trestné oznámenia aj v iných veciach.

Podľa obžalovaného exstarostu Juriku poškodený klamal. „Vnímam jeho výpoveď ako účelovú pomstu za môj výkon funkcie starostu,“ uviedol obžalovaný.

Ako ďalší svedok v stredu vypovedala družka poškodeného. Podľa jej slov videla, ako poškodený spolu s obžalovaným padajú na zem a obžalovaný na ňom sedel. „On ho stále bil predlaktím,“ povedala okrem iného. Svedkyňa mala pribehnúť k obžalovanému a odsotiť ho z jej druha. Poškodený mal ešte kričať: Ty hajzel, zlomil si mi nohu!"

K incidentu podľa manželky Juriku nedošlo

Ďalší z vypočúvaných svedkov ako svedok obhajoby uviedol, že sa v deň, kedy sa incident odohral, vo večerných hodinách stretol s obžalovaným. Všimol si, že tam „blikajú nejaké majáky, boli tam policajti“ pred domom poškodeného. Svedkovi „nešlo do hlavy“, ako sa mohol incident odohrať, keď v tom čase mal byť s obžalovaným.

Manželka obžalovaného vypovedala, že jej muž išiel za poškodeným po tom, čo mal nakričať na ich deti. Mal pristúpiť k bráne poškodeného, ktorý stál za bránou. „Niečo na seba kričali, ja som to celé pozorovala,“ uviedla. Poškodený potom podľa nej vyšiel na ulicu. „Pristúpil smerom k môjmu mužovi, ten inštinktívne odstúpil krok smerom dozadu, o niečom debatovali, potom sa môj muž otočil, spolu sme sa vrátili do domu,“ vypovedala. O prítomnosti policajtov pred domom poškodeného sa dozvedela až večer a vôbec si ich nespojila so svojím mužom.

Súd odročil pojednávanie na 16. apríla tohto roka.

Obvinila ho aj NAKA

Podľa medializovaných informácií už Okresný súd v Malackách odsúdil trestným rozkazom bývalého starostu Radovana Juriku za ublíženie na zdraví na polročný podmienečný trest odňatia slobody, pričom mu určil skúšobnú dobu jeden rok. Trestný rozkaz však nenadobudol právoplatnosť a súd tak nariadil hlavné pojednávanie.

Národná kriminálna agentúra zadržala v inom prípade Radovana Juriku na obecnom úrade v novembri 2015. Vyšetrovateľ ho obvinil z trestného činu prijímania úplatku. Radovan Jurika mal vyžadovať dary pre obec od obyvateľov, ktorí sa rozhodli stavať, hoci zákon také niečo nepozná.