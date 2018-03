Paška: Poslanci SNS koalíciu podporia

Predstavitelia Mostu-Híd by mali svoje definitívne stanovisko oznámiť čo najskôr, pretože času je málo a je potrebné robiť konkrétne kroky na vyriešenie súčasnej politickej situácie. Myslí si to podpredseda SNS Jaroslav Paška. Pripomenul, že budúci pondelok bude parlament rozhodovať o dôvere vláde a jej osud majú v rukách bugárovci. Poslanecký klub národniarov koalíciu podľa Pašku podrží.

V akej fáze sú rokovania? Črtá sa už dohoda?

Vnímam to tak, že čokoľvek by som teraz povedal, boli by to špekulácie. Predstavitelia, ktorí teraz rokujú, informujú o tom, že limit týchto debát je od zásadnej rekonštrukcie vlády až po predčasné voľby. O tom sa rokuje. Časovo je to vymedzené tým, že v pondelok sa bude hlasovať o dôvere vláde a tam bude musieť Most-Híd ukázať, aký je jeho postoj k súčasnej vláde a k jej zotrvaniu. Možno by bolo dobré, aby mali takéto rozhodnutie pripravené skôr a nemuseli by sme čakať až do pondelka.

Myslím si, že tak do štvrtka by mohli venovať čas na prípravu svojho stanoviska, pretože čas plynie. Ak sa rozhodnú pre predčasné voľby, treba robiť aj konkrétne kroky. A keby sa išlo do zásadnej rekonštrukcie vlády, musí sa na to koalícia pripraviť, konzultovať s prezidentom jednotlivé kroky a podobne. V každom prípade čas plynie, nie je ho veľa a bolo by dobré, keby sa stanoviská SNS, Mostu-Híd a Smeru približovali.

Minister životného prostredia a podpredseda Mostu-Híd Lázsló Sólymos po zasadaní vlády povedal, že rekonštrukcia vlády pre nich nepripadá do úvahy. Je teda takáto možnosť ešte stále v hre?

Ak pán Sólymos povedal, že rekonštrukcia vlády pre nich nie je prijateľná, tak potom nerozumiem, o čom sa ešte rokuje.

Hovorí sa už o dátumoch, kedy by sa mohli prípadné predčasné voľby konať. Napríklad Miroslav Číž zo Smeru povedal, že jednou z možností je 7. júl. Bol by termín počas letných prázdnin a dovoleniek šťastnou voľbou?

Ja osobne by som to nekomentoval. Keď nám koaliční lídri vysvetlia časové súvislosti a povedia, že je potrebné v nejakom termíne urobiť voľby, pretože je to z hľadiska procesu a procedúr optimálny termín, tak to podporíme. Je dôležité postupovať v súlade s ústavou, zákonmi a predpísanými lehotami a tomu sa musí prispôsobiť celá Národná rada.

Aké by bolo z vášho pohľadu najlepšie riešenie? Predčasné voľby, rekonštrukcia vlády alebo možno aj nejaká celkom nová možnosť?

Rokovania prebiehajú. Ďalšie návrhy sme nedávali, naše konanie sme smerovali k tomu, aby sme nevytvárali ďalšie trecie plochy v rámci koalície. Ak nájdu naši koaliční partneri nejakú cestu, východiská, prípadne by sme im pomohli, ale rozhodne sme nepridávali ďalšie témy a požiadavky.

V pondelok sa bude v parlamente konať mimoriadna schôdza, na ktorej sa bude hlasovať o dôvere vláde. Bude mať koalícia podporu všetkých poslancov SNS?

Budeme hlasovať o dôvere vláde a pre nás to znamená, že pokiaľ koaličná zmluva platí, sme ňou zaviazaní vládu, ktorá bola zostavená s našou účasťou, nejakým spôsobom podporiť.

Je v tejto otázke jednota naprieč celým poslaneckým klubom SNS?

Áno, v našom klube je jednota.