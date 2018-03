Novými ministrami budú Saková a Tomáš

Do novej vlády, ktorú by už mal viesť doterajší vicepremiér Peter Pellegrini, nominuje Smer viacerých nových ministrov. Ministra vnútra Roberta Kaliňáka má nahradiť podľa informácií agentúry SITA doterajšia štátna tajomníčka rezortu Denisa Saková.

Kaliňák oznámil svoju rezignáciu v pondelok. Ako prvá ešte minulý týždeň o tejto výmene informovala agentúra SITA.

Novým ministrom kultúry sa má stať doterajší poradca premiéra a poslanec NR SR Erik Tomáš. Funkcia ministra kultúry sa uvoľnila po demisii Mareka Maďariča, ktorý sa vrátil do parlamentu.

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) sa rozhodla v budúcej vláde nepokračovať.

Podľa informácií agentúry SITA v novej vláde nenastanú zmeny medzi tromi vládnymi stranami v rozdelení postov.

Premiér Robert Fico je pripravený podať demisiu, ak prezident SR Andrej Kiska bude akceptovať jeho podmienky. Informoval o tom premiér Robert Fico (Smer-SD) počas spoločného vyhlásenia lídrov vládnej koalície Andreja Danka (SNS) a Bélu Bugára (Most-Híd). Fico ostane predsedom Smeru-SD. Podmienky sú, že prezident bude akceptovať výsledky parlamentných volieb z roku 2016, bude akceptovať koaličnú zmluvu, a to, že nového premiéra navrhne najsilnejšia strana Smer-SD. Podľa informácií agentúry SITA by novým premiérom mal byť súčasný podpredseda vlády Peter Pellegrini. Predčasné voľby teda podľa Fica nebudú, lebo by „bol chaos“. Most-Híd sa pritom v pondelok uzniesol, že buď budú predčasné voľby, alebo vystúpia z koalície.