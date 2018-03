Ústavný právnik: Ak premiér podá demisiu, musí tak urobiť celá vláda

Ak premiér Robert Fico (Smer) podá demisiu, musí to isté urobiť vláda ako celok. Prezident Andrej Kiska by túto vládu následne poveril vykonávaním funkcií ďalej, pokiaľ sa nevymenuje nový kabinet, uviedol ústavný právnik Marek Domin s tým, že ak bude existovať dohoda na novom zložení vlády, tak by to mohlo prebehnúť v jednom akte.

„To znamená, že ak by prezident akceptoval podmienky premiéra Roberta Fica, tak by mohol vymenovať hneď novú vládu a tá by sa potom musela ešte uchádzať o dôveru v Národnej rade SR,“ vysvetlil.

Prevzatie moci prezidentom podľa jeho slov v tomto prípade neprichádza do úvahy. Kiska by mal totiž vymenovať tú istú vládu, ktorá podá demisiu. „V ústave je uvedené, že ak prijme demisiu, poverí tú vládu vykonávaním funkcií až do vymenovania novej vlády,“ skonštatoval. Teoreticky môže prezident podľa ústavného právnika za predsedu vlády vymenovať aj niekoho iného, ale musí počítať, že nová vláda musí získať dôveru v parlamente. „Je málo pravdepodobné, že by vymenoval za predsedu vlády niekoho, kto by nemal zaručenú dôveru u väčšiny poslancov,“ podotkol.

Predseda vlády Fico oznámil, že je pripravený podať demisiu. Po rokovaní s prezidentom SR Andrejom Kiskom, ktoré už absolvoval, má však tri podmienky. Hlava štátu bude rešpektovať, že nového premiéra nominuje Smer-SD, že bude rešpektovať koaličnú zmluvu troch strán a výsledky parlamentných volieb, podľa ktorých má súčasná koalícia efektívnu väčšinu.

Robert Fico sa domnieva, že ak by v súčasnej situácii došlo na Slovensku k predčasným parlamentným voľbám, sprevádzal by ich chaos a nestabilita.