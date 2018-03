Koalícia sa dohodla na vláde bez Fica, Bugár obhajuje rozhodnutie Mosta-Híd

11:04 Premiér Robert Fico podá na poludnie demisiu, informuje RTVS:

10:59 Poslanec Zsolt Simon, ktorý z Mosta-Híd odišiel po tom, ako sa strana stala súčasťou koalície, vyhlásil, že sa ako Maďar hanbí za to, čo Maďari vo vláde robia, a hlavne za to, že ešte stále sú jej súčasťou.

10:42 Šéf poslaneckého klubu Smer Martin Glváč Pravde povedal, že môže garantovať hlasy všetkých poslancov Smeru pre nový kabinet. Na otázku, či aj hlas poslanca a bývalého ministra kultúry Mareka Maďariča, Glváč odpovedal, že áno.

10:36 Koaliční poslanci od stredy večera podpisujú podporu vzniku novej vlády. Je však niekoľko poslancov za Smer, ktorí zatiaľ návrh odmietajú, pretože sa im nepozdávajú personálne nominácie.

10:30 Robert Fico, Andrej Danko a špeciálne Béla Bugár svojím rozhodnutím ponížili a oklamali celú občiansku verejnosť, uvádzajú organizátori zhromaždení za predčasné voľby. Tie považujú za jedinú možnosť, ako sa pokúsiť o obnovu dôvery ľudí v štát. V piatok sa preto budú konať ďalšie protesty za predčasné voľby.

10:25 Prieskum agentúry Fokus ukázal, že vládu by nezložila ani súčasná koalícia, ani opozícia.

10:20 Novou ministerkou spravodlivosti by mala byť Mária Kolíková. Tá doteraz v rezorte pôsobila ako štátna tajomníčka. Kolíková by mala v prípade vzniku novej vlády nahradiť Luciu Žitňanskú, ktorá v stredu oznámila, že v novej vláde byť nechce.

10:11 Béla Bugár tvrdí, že v pondelok neklamal, keď čítal uznesenie Republikovej rady. Hovorí, že v ňom bola aj veta „republiková rada Most-Híd dáva mandát predsedníctvu prijať rozhodnutie bez nutnosti zvolať ďalšie rokovanie republikovej rady“.

10:05 Prezident Andrej Kiska súhlasil s tým, že strana Smer nominuje nového premiéra, tvrdí Bugár.

10:00 Šéf Mosta-Híd Béla Bugár teraz vysvetľuje rozhodnutie strany. Všetkých 14 poslancov podpísalo podporu vláde. Napätie v spoločnosti podľa neho vyhovuje niektorým stranám, je to deštrukcia štátu, povedal Bugár.

09:55 František Šebej z Mosta-Híd sa vyjadril k odchodu svojej spolustraníčky a ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej z vlády. Podľa neho je to múdry krok.nepovedal, ako sa v súčasnej politickej situácii zachová on. Na otázku, čo by Most-Híd urobil, ak by došlo k výmene premiéra, Šebej odvetil, že by to záviselo od toho, kto bude nový predseda vlády. „Ale naše uznesenie republikovej rady s tým nepočíta. To počíta s tým, že buď budú predčasné voľby, alebo odchádzame z vlády,“ dodal.

09:21 Zahraničie reaguje na Ficov ťah: Ide mu o budúcnosť, jeho ponuka je zlý vtip.