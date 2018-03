Koalícia garantuje väčšinu pre novú vládu

Vládne strany Smer, SNS a Most-Híd tvrdia, že majú dostatočnú väčšinu na podporu novej vlády. Tú má viesť už nový premiér, namiesto súčasného predsedu vlády Roberta Fica (Smer), ktorí je pripravený odstúpiť po dohode s koaličnými partnermi. Najčastejšie sa spomína, že na čelo vlády by sa mal postaviť niekto z dvojice vicepremiérov za Smer Peter Pellegrini alebo Peter Kažimír.

Šéf klubu Smeru Martin Glváč Pravde povedal, že môže garantovať hlasy všetkých poslancov Smeru pre nový kabinet. Na otázku, či aj hlas poslanca a bývalého ministra kultúry Mareka Maďariča, Glváč odpovedal, že áno. „Marek Maďarič je radový zodpovedný člen Smeru a garantujem to,“ uviedol Glváč. Je presvedčený, že nová vláda bude v úrade až do riadneho termínu volieb v roku 2020.

Podľa podpredsedu SNS Antona Hrnka nie sú pochybnosti, že všetci pätnásti poslanci národniarov budú podporovať vládu s novým premiérom. „Verím, že vláda má šancu fungovať do riadneho termínu volieb. Nezávisí to však celkom len od SNS, lebo tých premenný je viac, ale urobíme všetko preto, aby vláda vydržala,“ povedal. Ako ďalej Hrnko uviedol, pod premennými má na mysli niektoré náhodné veci. „SNS má ale v princípe homogénny klub. Máme svojich voličov, svoj program a nemáme niečo také, čo by malo túto jednotu narušiť,“ dodal Hrnko.

Jednotu klubu dnes zaručil aj predseda Mostu-Híd Béla Bugár, keď povedal, že všetkých 14 poslancov podpísalo podporu novej vláde.

Poslanecký klub Smeru má 49 členov, SNS 15 a Most-Híd 14, čo je dohromady 78 poslancov zo 150-členného parlamentu. Doteraz s vládnou koalíciou hlasovali aj štyria nezaradení poslanci.