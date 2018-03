Fico podal demisiu, Pellegrini má poverenie zostaviť novú vládu

Robert Fico (Smer) skončil vo funkcii predsedu vlády SR. Svoju demisiu podal vo štvrtok do rúk prezidenta Andreja Kisku. Abdikáciu podala aj jeho vláda, ministri však budú vykonávať funkciu až do menovania nového kabinetu. Poverenie na jeho zostavenie si z rúk Kisku prevzal vicepremiér pre investície Peter Pellegrini (Smer). Ten už hlave štátu doniesol 79 podpisov poslancov, ktorí nový kabinet podporia.

Bývalý premiér Robert Fico chce byť ako predseda Smeru aktívny v politickom živote. Prezidenta SR Andreja Kisku, opozíciu i verejnosť uistil, že nikam neodchádza.

Kiskovi poďakoval za spoluprácu a budúcemu predsedovi vlády SR Petrovi Pellegrinimu (Smer) zablahoželal s tým, že mu bude držať chrbát. Fico zdôraznil, že jeho demisia bola suverénna.

Stále je presvedčený, že predčasné voľby by neboli dobrým riešením. „Pretože by to pre krajinu bolo nestabilné, predstavte si tých pánov a dámy z opozície, ktorých nebudem osobne menovať, ako by vládli,“ povedal Fico s tým, že by to bolo pre Slovensko nedobrým riešením.

Ako bývalý premiér chce Pellegrinimu držať chrbát a tlačiť na priority Smeru. Ako šéf najsilnejšej politickej strany na Slovensku naďalej plánuje garantovať jasnú proeurópsku orientáciu štátu.

„Urobíme všetko v koaličnej rade, ktorá sa stretne v krátkom čase, aby nový premiér mohol pánovi prezidentovi priniesť nejaký návrh, ktorý bude riešiť, kto každý by mohol byť v novej vláde,“ uviedol Fico. Šéf Smeru sa spolieha na Pellegriniho profesionalitu, označil ho za osobného priateľa. „Budeme mu všetci pomáhať,“ uistil.

Fico uznal, že s Kiskom mali v mnohých oblastiach rôzne názory, no v téme zahraničnej politiky sa zhodli. „A ja budem stále politicky aktívny, možno sa čoskoro uvidíme na nejakej tlačovej konferencii,“ odkázal novinárom.