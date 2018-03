Sulík: Nová vláda nebude nová, Ficov režim zostáva

„To je jasný signál, že táto nová vláda nebude nová. Fico odchádza, ale režim zostáva,“ vyhlásil Sulík, pričom upozornil, že Fico neodchádza pre svoje poľutovaniahodné skutky, ako bola dáma pochybnej povesti na stretnutí s najvyššími zahraničnými predstaviteľmi alebo pre množstvo škandálov vlády, alebo preto že býva v byte daňového podvodníka.

„Fico je na odchode z vlády, aby mohlo pokračovať masívne rozkrádanie majetku. Aby sa dokončil biznis na ministerstve obrany,“ uviedol. Za danej situácie by podľa lídra liberálov každý bezúhonný politik zvolil jediné poctivé riešenie, ktorým sú predčasné voľby.

Predseda Mosta-Híd Béla Bugár zapredal podľa Sulíka demokratické Slovensko. „Urobil to druhýkrát. Po voľbách v roku 2016 vstúpil do Ficovej vlády. Dnes zradil druhýkrát, lebo Smer drží vo vláde, aj keď tvrdil, že jeho strane ide o predčasné voľby. Bugár sa vystatuje, koľko dosiahol. Lenže tieto naoko veľké ústupky si mohol vynútiť, len aby sa zachoval systém rozkrádania,“ zdôraznil predseda SaS s tým, že dokonca aj Luciu Žitňanskú už Bugár poslal k vode.

Dvojnásobná poprava sa podľa Sulíka stala katalyzátorom nespokojnosti občanov, ktorá tu dlho vrela. „Teraz sa máme uspokojiť, že Fico s Kaliňákom odídu do parlamentu a budú to ďalej riadiť? Polícia má zostať v rukách Tibora Gašpara? Občania chcú predčasné voľby. To je jediné férové riešenie pre všetkých,“ uviedol. Sulík verí, že požiadavka na predčasné voľby zaznie aj v piatok. „Každý je na demonštráciách vítaný. Každý hlas na námestí je vítaný. Apelujem na všetkých občanov, ktorí si želajú slušnejšie Slovensko, aby sa takto vyjadrili," dodal.