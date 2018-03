Mená nových ministrov zatiaľ taja

Tri koaličné strany nanovo skladajú vládu. Zatiaľ je známe iba to, že nových šéfov dostanú rezorty kultúry, vnútra a spravodlivosti. Budúci premiér Peter Pellegrini (Smer), ktorý je poverený zostaviť kabinet, o konkrétnych menách vo štvrtok hovoriť nechcel. Priznal však, že k výmene dôjde na viacerých ministerstvách a má sa to podľa neho stať v priebehu dní. Rozdelenie rezortov podľa koaličných strán zostane zachované.

Pellegrini nie je pri zostavovaní vlády časovo limitovaný, naznačil však, že nemieni otáľať. „Je naším záujmom, aby zmeny nastali v priebehu dní, nie týždňov a mesiacov,“ avizoval vo štvrtok budúci premiér.

Ako nováčikovia by sa na ministerských postoch mali objaviť Denisa Saková, Erik Tomáš a Mária Kolíková. Denník Pravda sa pokúsil získať ich stanoviská, ani jeden z nich však kuloárne informácie nepotvrdil.

Bude vo vláde ďalšia žena?

Asi najväčšiu pozornosť púta stolička po Robertovi Kaliňákovi (Smer) na ministerstve vnútra. Hovorí sa predovšetkým o štátnej tajomníčke z tohto rezortu Denise Sakovej. O tom, že by raz mohla byť Kaliňákovou nástupníčkou, písala Pravda už vlani v januári.

Zhruba v tom čase sa začala dosiaľ nie veľmi známa politička objavovať po boku Roberta Fica (Smer) na výjazdoch po celom Slovensku. Fico vtedy Sakovú označil za predstaviteľku nastupujúcej generácie Smeru.

Saková pôsobila počas prvej Ficovej vlády na ministerstve vnútra ako generálna riaditeľka sekcie informatiky, telekomunikácie a bezpečnosti. V rokoch 2012 až 2016 bola vedúcou služobného úradu rovnakého rezortu. Po voľbách v roku 2016 sa stala štátnou tajomníčkou. Často sa o nej hovorí ako o pravej ruke ešte stále úradujúceho ministra Kaliňáka.

Podľa sociologičky Silvie Porubänovej by bolo dobrou správou, ak by sa vláda posilnila o ďalšie ženy. „Aj rezorty tradične vnímané ako silové úspešne vedú ženy, nielen v ,starých’ krajinách EÚ. Dodatočne dobrou správou je, že by sme konečne mohli mať štyri ministerky vo vláde a vonkoncom nie ako cnosť z núdze,“ podčiarkla sociologička.

Z redaktora minister?

Zmeny nastanú aj v kultúre. Podľa neoficiálnych informácií by po Markovi Maďaričovi (Smer), ktorý podal začiatkom marca demisiu, mal nastúpiť poslanec parlamentu a mediálny Ficov poradca Erik Tomáš (Smer). Ako novinár pracoval v rokoch 1999 až 2006 ako redaktor televízie Markíza.

Bol vo vile Elektra, keď prišli kukláči v roku 2000 predviesť Vladimíra Mečiara na výsluch, urobil známy rozhovor s mafiánskym bosom Mikulášom Černákom, sedel aj v lietadle, ktoré deportovalo bývalého šéfa SIS Ivana Lexu z Juhoafrickej republiky na Slovensko. Nastúpil potom ako hovorca ministra vnútra Kaliňáka, neskôr bol hovorcom Úradu vlády.

V ostatných voľbách bol zvolený za poslanca, dlho sa však v parlamente neohrial a stal sa štátnym tajomníkom na ministerstve školstva v čase, keď rezortu velil Peter Plavčan (nom. SNS). Po krátkom čase sa vrátil do parlamentu a na miesto mediálneho poradcu premiéra.

Rozpačitá kultúrna obec

„Neviem, do akej miery je životná skúsenosť pána Tomáša taká, aby mohol viesť ministerstvo kultúry. A mám taký pocit, že predstavitelia kultúrnej obce to odmietli, keď sa o tom začalo prvý raz uvažovať,“ zhodnotil politológ Tomáš Koziak.

Kto by bol vhodným kandidátom, špekulovať nechce. „Určite by to mal byť človek, ktorý v oblasti kultúry pracoval, a myslím si, že skúsenosť Erika Tomáša s tým, že pracoval ako redaktor v televízii, nie je celkom to, čo by mohlo kultúrnu obec uspokojiť,“ dodal Koziak.

Odchod z vlády ohlásila aj ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd), ktorá sa vracia do parlamentu na miesto poslankyne. Ako o možnej náhrade sa hovorí o štátnej tajomníčke z jej rezortu Márii Kolíkovej. Jej meno je pre verejnosť skôr neznáme. Bola riaditeľkou Centra právnej pomoci, vyučovala tiež na Trnavskej univerzite. V tandeme s Žitňanskou ako ministerkou pracovala aj v rokoch 2010 až 2012. Štátna tajomníčka dvakrát podala oneskorene majetkové priznanie a musela zaplatiť pokutu.

Post šéfa spravodlivosti je nejasný

Koziak podotkol, že jej možné pôsobenie na čele rezortu ťažko predvídať, keďže ide o pomerne neznámu političku. „A myslím si, že nie som sám, kto na toto meno nereaguje,“ mieni politológ. Žitňanská zatiaľ nepovedala, kto ju v kresle ministerky môže nahradiť, Kolíková to však podľa nej nebude. „Otázka môjho nástupcu nie je uzatvorená,“ reagovala na tlačovej konferencii.

Nemal by ním byť ani jej stranícky kolega a ústavný právnik Peter Kresák, ktorý vo štvrtok pre Pravdu potvrdil, že ministrom spravodlivosti byť nechce. „Už som raz dostal túto ponuku od bývalého premiéra Dzurindu. Aj vtedy som odpovedal rovnako,“ povedal a doplnil, že hoci sa aj teraz zvažovali rôzne možnosti, ponuku na riadenie rezortu nedostal.

Pôjde Žitňanská na Ústavný súd?

O Žitňanskej sa povráva, že pokukuje po mieste na Ústavnom súde. Túto možnosť nepoprela. „Pozriem sa, ako budú vyzerať kritériá na výber ústavných sudcov,“ naznačila. Podľa Koziaka by to pre ňu bola najlepšia voľba. „Pre časť ľudí môže byť jej odchod z postu ministerky správou, že s touto vládou nesúhlasí a nechce v nej byť, na druhej strane to v tomto kontexte Ústavného súdu možno čítať tak, že vyhovela tlakom, ktoré na ňu SNS robila. Tieto tlaky však boli podľa mňa nepatričné,“ podčiarkol Koziak.

Aj nový premiér Pellegrini po sebe zanecháva prázdne miesto – post vicepremiéra pre investície a informatizáciu. Ako o možnom nástupcovi sa špekuluje o Martinovi Glváčovi, ktorý v súčasnosti šéfuje poslaneckému klubu Smeru. Ani on v reakcii pre Pravdu túto informáciu nepotvrdil.