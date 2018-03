Haulík: Koalícia môže vydržať do riadnych volieb

Môže sa nová koaličná vláda udržať do riadneho termínu volieb v roku 2020?

Nie je to vylúčené. Nemyslím si, že by prípadné vnútrokoaličné spory boli také vážne, aby ohrozili fungovanie koalície. Otázne je, do akej miery sa bude stupňovať už beztak silný tlak, ktorý momentálne vyvíja opozícia a médiá. Aj to sú faktory, ktoré môžu ovplyvniť, či koalícia vydrží. Touto zmenou sa však šanca, že sa tak stane, výrazne zvýšila.

Ako sa na fungovaní budúcej vlády odrazí skutočnosť, že Fico bude šéfom koaličnej strany a premiérom podpredseda Smeru Peter Pellegrini?

Neočakávam tu nejaké problémy, s takýmto modelom už predsa existuje skúsenosť. Aj premiérka Radičová mala straníckeho šéfa Mikuláša Dzurindu a nerobilo to bezprostredné problémy. Pravdaže, v istých situáciách, ak by sa tí dvaja nezhodli na riešení nejakého problému, isté trenice by sa mohli objaviť. Lenže ani jeden z nich nie je celkom autonómny, obaja sú členmi tej istej strany, ktorá má svoje orgány, a tie o zásadných veciach rozhodujú kolektívne.

Prečo sa Fico rozhodol podať demisiu a neuprednostnil predčasné voľby?

Fico vyhodnotil situáciu a usúdil, že voľby sú teraz pre Smer nevýhodné. Pri takom silnom tlaku, akému čelí, došlo k rozkolísaniu voličskej základne strany. Tu môže čas hrať skôr vo Ficov prospech. Má priestor, aby voličov presvedčil, že to, čo mu vyčíta opozícia, úplne nezodpovedá realite.

Pravdaže, jedným z motívom na odsun volieb bolo aj získať priestor na objasnenie dvojnásobnej vraždy. Fico si je celkom istý, že mu to časť priaznivcov vráti, pretože sa dokáže, že páchatelia nemajú prepojenie na Smer, ako sa to snažia naznačiť niektoré hypotézy. A napokon, je tu aj silný ekonomický motív. Podľa prognóz slovenské hospodárstvo čakajú dva najhojnejšie roky v rámci celej dekády. Koalícia nechce, aby tie plody zožal niekto iný.

Ak bude vláda ďalej fungovať, podarí sa Smeru zmazať stratu voličskej podpory?

Pokiaľ sa Fico bude intenzívne venovať práci s voličmi, iste dokáže svoj budúci volebný výsledok zlepšiť. Ani najnovší prieskum predsa nepreukázal žiadny naozaj fatálny pokles preferencií pre Smer. Mnohí voliči ak stratia dôveru v tú svoju stranu, zvyčajne hneď neprechádzajú k iným, skôr váhajú a odmietajú ísť k voľbám.

Práve takýchto voličov sa bude aj Fico snažiť vrátiť späť k Smeru. Ako predseda strany bez toho, aby mu ruky zväzovali povinnosti premiéra, bude mať na to priestor. A zrejme sa rozhodne konečne doriešiť aj personálne zmeny nie na vrcholových, ale na nižších straníckych úrovniach.

Je v rovnakej pozícii aj Most-Híd? Aj preň by boli predčasné voľby nevýhodné?

Ešte viac ako pre Smer. V situácii, do akej sa strana dostala pred pár dňami, by bolo veľmi pravdepodobné, že by neprekročila päťpercentnú hranicu pre vstup do parlamentu.

Potrebuje čas, a to nielen na rozbeh kampane, aká sa dá očakávať od Fica. Musí aj preukázať vládne výsledky, vyriešiť problémy, ako si to stanovila v rámci svojho programu. Ak sa jej to podarí, môže tým osloviť voličov. Treba zdôrazniť, že Béla Bugár opäť preukázal, aký je zdatný a skúsený politický harcovník. Opozícia mohla len s otvorenými očami sledovať jeho konanie.

Vzťahy medzi prezidentom Kiskom a Robertom Ficom sú stále napäté. Očakávate nejakú zmenu?

Pokiaľ ide o ich osobné vzťahy, tam sa asi nič nezmení. Keď už Fico nebude v ústavnej funkcii, ktorá by ho dostávala do priamych konfliktov s hlavou štátu, nemajú už prečo byť dramatické. Kisku navyše čaká vážne rozhodnutie, či bude na budúci rok znovu kandidovať. Čo možno očakávať skôr, to je dramatický vzťah Fica s novinármi.

Opozícia žiadala predčasné voľby, ale vyšla naprázdno. Boli by pre ňu teraz voľby výhodné?

Prospeli by takmer všetkým opozičným stranám v parlamente. Chýba tu totiž alternatíva, projekty nových politických subjektov zďaleka nie sú v štádiu, aby ich mohli považovať za aktuálne nebezpečenstvo.

Pokiaľ voľby budú v riadnom termíne, je tu oveľa väčšia šanca, že nejaké nové zoskupenia, čo už vznikli, vznikajú či ešte len budú vznikať, im môžu časť elektorátu prebrať. Veď opozícia mala v ostatných dňoch veľmi silnú mediálnu podporu, no nijako výrazne si nedokázala svoje preferencie zvýšiť.

Výrazne prehovoriť do výsledku volieb môže KDH, ak si dokáže vyriešiť personálne vzťahy, čo sa dozvieme už po ich víkendovom sneme. Čo sa týka SMK, jej parlamentná účasť závisí od vývoja v Moste-Híd – ak si ten nedokáže zastabilizovať voličov, hrozí mu politická smrť a SMK to môže využiť.