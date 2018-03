KDH dnes rozhodne o svojom novom predsedovi

Poslanec Národnej rady SR Richard Vašečka svoje šance na zvolenie za predsedu Kresťanskodemo­kratického hnutia (KDH) vidí veľmi reálne. Ako v piatok uviedol Richard Vašečka, voľba nerozhodne len o mene predsedu KDH, ale aj o celkovom smerovaní a budúcnosti hnutia. „Po stovkách stretnutí s členmi KDH po celom Slovensku som sa uistil, že moje rozhodnutie kandidovať za predsedu bolo správne. Cítim silnú podporu a svoje zvolenie za predsedu KDH vidím ako veľmi reálne. Som človekom spolupráce a budem usilovne spolupracovať s každým, komu dajú delegáti snemu dôveru," uviedol Vašečka, pre ktorého je dôležité, aby KDH sedelo nielen v parlamente, ale aj za stolom pri zostavovaní vlády, ktorá bude diametrálne odlišná od súčasnej. „Bude to dobré pre Slovensko," dodal.

O novom predsedovi Kresťanskodemo­kratického hnutia (KDH) rozhodnú v sobotu v Ružomberku delegáti snemu KDH. Okrem súčasného predsedu Alojza Hlinu kandiduje aj poslanec NR SR Richard Vašečka a poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja Miloslav Hatala.

Hlina: Snem KDH je oslava demokracie

Súčasný predseda hnutia Hlina v piatok, ešte pred snemom nepovedal, ako vidí svoje šance na opätovné zvolenie. „V sobotu je snem, snem KDH je oslava demokracie. KDH je v zásade už jediná strana na Slovensku, ktorá dokáže mať taký veľký snem, máme tam približne 350 delegátov z celého Slovenska," povedal a myslí si, že snem bude dôležitý nielen pre KDH, ale vzhľadom na okolnosti aj pre celé Slovensko. „Naša krajina potrebuje jednu konzervatívnu kresťanskodemo­kratickú stranu," povedal Hlina, ktorý sa pred snemom nechcel vyjadrovať k možnému výsledku voľby predsedu. Podľa neho je to na delegátoch, či Hlina zostane predsedom aj naďalej.

Politický analytik Ján Baránek spomedzi trojice kandidátov vníma Hatalu ako najmenej výrazného. „On ako prvý ohlásil kandidatúru zo vzdoru voči Alojzovi Hlinovi, nepozdáva sa mu ako vedie KDH," uviedol s tým, že podľa neho má Hatala najmenšiu podporu. „KDH je dnes polarizované medzi priaznivcami a odporcami Hlinu. KDH vždy bolo stranou kolektívneho vedenia a Hlinovi pripisujú niektorí členovia autoritárske snahy o vládnutie," uviedol. Vašečka má podľa analytika jednu výhodu, a tá spočíva v tom, že on sám má 25-tisíc preferenčných hlasov. A keby sa stal predsedom, pritiahne aj ďalších, ktorí majú vysoký počet preferenčných hlasov.

„Pre KDH by to znamenalo možný skokový nárast preferencií a istotu, že sa do parlamentu dostanú. Vašečka by bol schopný stranu pozdvihnúť a preferencie by mohli narásť veľmi rýchlo," povedal Baránek. U Hlinu Baránek vyzdvihol jeho aktívnu prácu v teréne po celom Slovensku. „Poctivo chodí po Slovensku, no nemá takú podporu ako Vašečka. Hlina je aktivista, a tak sa aj správa," povedal. „Pre zjednotenie kresťanských síl na Slovensku by Vašečka bol vhodným predsedom KDH," dodal.

Hlina bude mať príhovor

Počas snemu vystúpi s príhovorom súčasný predseda KDH Alojz Hlina. Delegáti budú voliť predsedu KDH, podpredsedov KDH i ostatných členov orgánov hnutia. Témou celodenného snemu budú aj zmeny Stanov KDH. Podľa predsedníctvom schváleného návrhu má snem KDH upraviť názov hnutia na Kresťanskodemo­kratické hnutie – kresťanskí demokrati. Predsedníctvo tiež navrhlo zmeniť stanovy tak, aby kandidačnú listinu pre voľby do NR SR, Európskeho parlamentu a pre voľbu prezidenta schvaľovala Rada KDH na návrh Predsedníctva KDH. Spomínané zmeny kritizujú viacerí bývalí predstavitelia KDH. „To, že každý mohol navrhovať kandidátov, v praxi znamenalo, že nevolená lobistická štruktúra sa pred volebnou Radou KDH dohodla, ako bude obsadených prvých 15 miest. Tento spôsob tvorenia kandidátky v marci 2016 dostal KDH mimo parlament,“ uvádza KDH v reakcii na výhrady svojich bývalých predstaviteľov.

Podľa kresťanských demokratov navrhovaná zmena stanov spočíva v tom, „že kandidátku bude naďalej schvaľovať Rada KDH, ale nie na návrh nevolenej lobistickej skupiny, ale na návrh predsedníctva“. Viacerí bývalí predstavitelia KDH tvrdia, že hnutie je jednou z mála slovenských politických strán, ktoré vznikali zdola. „Dnes má každý jeden člen hnutia právo navrhovať kandidátov na funkciu prezidenta, poslanca Európskeho parlamentu, poslanca NR SR a zástupcov v samosprávnych orgánoch krajov, miest a obcí," tvrdia.