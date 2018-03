Novým riaditeľom Kriminálneho úradu Finančnej správy by sa mal stať Karol Cebo

Novým riaditeľom Kriminálneho úradu Finančnej správy by sa podľa informácií agentúry SITA mal stať Karol Cebo. Ten doteraz pôsobil ako námestník riaditeľa. Doterajší riaditeľ Kriminálneho úradu Ľudovít Makó totiž v pondelok preberie funkciu prvého viceprezidenta Policajného zboru SR.

Vo funkcii prvého viceprezidenta Policajného zboru SR v pondelok skončil Jaroslav Málik, Na pozícii bol nominantom vládnej SNS. Vo funkcii bol od júna 2016. Podľa informácií odchádza Málik pôsobiť ako policajný pridelenec na Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v srbskom Belehrade. Málik v polícii pred funkciou viceprezidenta pôsobil ako riaditeľ Odboru špecializovaných služieb Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky. Odbor vyvíja činnosť, ktorou sa utajeným spôsobom získavajú, sústreďujú a vyhodnocujú informácie o trestných činoch a ich páchateľoch. Odbor okrem policajtov disponuje aj sieťou policajných agentov. Viacerí príslušníci odboru pôsobia v civile napríklad ako podnikatelia a snažia sa infiltrovať do rôznych záujmových skupín. Málik si údajne spôsoby riadenia z tohto odboru preniesol aj do funkcie viceprezidenta. To sa podľa informácií agentúry SITA nepáčilo viacerým predstaviteľom ministerstva vnútra, a preto musel vo funkcii skončiť.