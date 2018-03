Bugár: Komu by pomohli predčasné voľby? Smeru určite nie

Pre demisiu vlády podľa predsedu Most-Híd Bélu Bugára zavážili tri argumenty. „Prvý. Komu by pomohli predčasné voľby? Smeru určite nie. Druhý. Aká vláda by mohla podľa prieskumov vzniknúť po predčasných voľbách? Vláda, v ktorej by bol daňový podvodník? Alebo človek s kontaktmi na mafiu? V ktorej by boli ľudia, ktorí s vplyvným podnikateľom hovorili, kto má byť generálnym prokurátorom? Teda ľudia, ktorí nerešpektujú základné demokratické princípy. To už nechcem hovoriť o Ľubomírovi Galkovi. Tretí argument použil prezident. Nemáme na skrátenie volebného obdobia 90 hlasov,“ vyhlásil Bugár v rozhovore pre agentúru SITA s tým, že júlový termín spochybnil Richard Sulík, lebo budú dovolenky. „V septembri dovolenky nebudú? Keď to odsunieme na november, bude to stačiť ľuďom? Toto zavážilo pre rozhodnutie premiéra. Možno, ak by hneď po vražde odstúpil minister vnútra, asi by tlak na premiéra nebol taký, ako teraz,“ konštatoval.

Bugár pripomenul, že jeho strana požadovala odchod Roberta Fica a Roberta Kaliňáka už pred dvomi rokmi pri tvorbe vlády v roku 2016. Ale neprešlo to. „Vtedy bola štvorkoalícia a zostali sme sami. My sme od vraždy opäť požadovali odchod ministra vnútra. Od minulej soboty sme tlačili na premiéra, aby odišiel, čo kategoricky odmietal, pretože minulý týždeň obviňoval organizátorov protestov z vplyvov zo zahraničia, čo je vždy nebezpečné. My to vnímame citlivo. Vidíme, čo robí Orbán v Maďarsku a ako to polarizuje spoločnosť. To tu nechceme. Následne premiér začal spomínať Sorosa. Takýto spôsob mediálneho boja sme považovali, že už je za hranicou. Na Republikovej rade to kritizovali viacerí,“ konštatoval Bugár.

Bugár priznáva, že v rámci koalície je jeho strana najslabšia, čo do počtu. Má 14 poslancov. „Stratiť 14 poslancov nie je jednoduché. Samozrejme, že je to aj o vplyve. Ale je to najmä o tom, či dokážeme pochopiť, že prišla chvíľa, v ktorej treba konať. Most-Híd bola prvá strana, ktorá po vražde povedala, že minister vnútra by mal vo vyspelej spoločnosti odstúpiť, aj keď za to priamo nemôže. A je preč? Je. Keď vysvitlo, že na úrade vlády pracujú ľudia, ktorí sú prepojení na odnož talianskej mafie, povedali sme, že by mali byť odstránení. Dosiahli sme to. Následne sme začali hovoriť, že by bolo lepšie, aby sa vymenil aj premiér. Pretože dôveryhodnosť klesala,“ uviedol Bugár s tým, že po návrate z dovolenky premiér jeho návrh na demisiu minulú sobotu odmietol. „Potom v pondelok zasadala Republiková rada, na ktorej sme rozhodli, že sme za predčasné voľby, keď nie, odídeme z vlády. V tretej vete uznesenia sme si nechali otvorené zadné dvierka. My sme nechceli do uznesenia opäť písať, že by mala vzniknúť nová vláda s novým premiérom. Vysvetľovala to aj Lucia Žitňanská,“ zdôraznil Bugár, podľa ktorého v súčasnosti nejde o rekonštrukciu vlády, ale o novú vládu s novým premiérom.

Bugár si myslí, že Most-Híd by na predčasných voľbách tým, že by ich vyvolal, získal. Strana by podľa neho skončila oveľa silnejšia, ako vykazujú prieskumy. „Ale toto bolo o zodpovednosti. Je pre mňa prednejšia strana, alebo to, čo cítia ľudia, urobiť korekcie a pomôcť Slovensku? Ak by bola pre mňa strana dôležitejšia, odsunul by som záujmy štátu. Lenže to teraz robí opozícia, nie my,“ vyhlásil šéf Most-Híd.