Boris Kollár by sa nemal vyjadrovať k téme mafie, vyhlásil národniar Danko

Slovenská národná strana vyzýva predsedu strany Sme Rodina Borisa Kollára, aby sa viac nevyjadroval k téme mafie. „Je paradoxom, že žijeme v štáte, kde človek, ktorý sa netají vzťahmi s mafiou, sa dotýka politickej moci. Je smutné, že v parlamente je poslankyňa Krištúfková, ktorej priateľ, mafián Dinič mal na rukách krv. A po jeho smrti žila ona sama z mafiánskych peňazí vo vzťahu s pánom Kollárom,“ uviedol vo vyhlásení národniarov predseda SNS Andrej Danko, Zároveň pripomenul, že Bratislava nemôže zabudnúť, kto boli a čo robili Diničovci. „Koľko firiem ukradli, koľko ľudí vydierali a koľkých zabili. Okrem nich sa nedá zabudnúť ani „na Steinhübela a jeho rodinu, s ktorými mal práve poslanec Kollár, predseda politickej strany, úzke väzby, ale aj obchodné vzťahy. Nie, nevyrastal ‚len‘ s nimi, on s nimi aj obchodoval," zdôraznil Danko. Zároveň poslanca vyzýva, aby stále nezneužíval smrť novinára a jeho priateľky. „Aké to bolo žiť medzi vrahmi? Využívať ich profit, večerať s nimi? Ako chutia krvavé peniaze, pán Kollár?“ pýta sa predseda SNS.

Slušné Slovensko nemôže podľa Danka reprezentovať človek z mafiánskych kruhov, kamarát mafiánov. „Bol by to nielen paradox, ale najmä medzinárodná hanba, ak by takýto človek zastával ústavnú funkciu. SNS urobí všetko preto, aby sa tak nestalo," uviedol Danko. SNS zároveň podľa neho opätovne vyzýva všetkých ľudí, ktorí chcú zmeniť spoločnosť, aby si založili politickú stranu. Jedine tak sa dá zmeniť politická budúcnosť Slovenska. „Verím, že poslanec Boris Kollár bude hrdinom aj budúcu nedeľu, kedy ho chcem vyzvať na spoločnú diskusiu, aj na tému mafie,“ dodal Danko.

Kollár mu odkázal, že nemá problém diskutovať s ním na akúkoľvek tému. „Je zo mňa podráždený, lebo sa vyjadrujem k čerpaniu eurofondov či k ministerstvu obrany,“ uviedol Kollár.

Predseda hnutie Sme rodina Boris Kollár dnes v diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS zdôraznil, že aj keď koalícia hovorí o hrozbe deštrukcie štátu, sama tento scenár napĺňa. Pri súčasnej kritike vládneho Smeru-SD by sa podľa neho nemalo zabúdať aj na SNS, pričom pripomenul napríklad kauzu prerozdeľovania eurofondov na vedu a výskum, ktorá stála ministerské kreslo nominanta SNS Petra Plavčana. Kollár sa tiež vyjadril v prospech predčasných volieb, pričom o súčasnom vývoji podľa neho rozhodli „traja politici za zavretými dverami s oligarchami v pozadí“. Koalícia má podľa neho z predčasných volieb strach, takisto ako má strach z ľudí.