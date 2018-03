Rusi ukázali prstom na iného, tvrdí Žitný v prípade otrávenia Skripaľova

O podozreniach prehovorila v sobotu v televízii Rossija 24 hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová. Podľa jej slov sa v Rusku nikdy nerobili výskumy, ktoré by mali označenie novičok. „V Sovietskom zväze ani v Ruskej federácii nebolo slovo novičok nikdy použité v kontexte vývoja chemických prvkov,“ tvrdí Zacharovová, podľa ktorej sú najpravdepodob­nejším zdrojom látky Veľká Británia, Česko, Slovensko a Švédsko.

„Útok na Sergeja Skripaľa odsudzujeme a kategoricky odmietame, že by Slovenská republika s ním mala čokoľvek spoločné. Rozhodne odmietame, aby bolo Slovensko akokoľvek spájané s chemickými zbraňami – či už 4. generácie alebo inými – a ich použitím,“ zareagoval hovorca slovenského rezortu zahraničných vecí Peter Susko. Ohradilo sa aj ministerstvo obrany, ktoré odmietlo, že by slovenské ozbrojené sily disponovali týmto jedom.

Skripaľ bol pracovníkom ruskej vojenskej rozviedky. Briti ho získali na svoju stranu v roku 1995, keď pôsobil v Španielsku. Britskej tajnej službe poskytol napríklad stovky mien príslušníkov ruskej vojenskej špionáže. Keď ho Moskva odhalila ako dvojitého agenta, odsúdili ho vo vlasti na dlhoročné väzenie. Neskôr sa dostal na slobodu v rámci výmeny zatknutých agentov medzi Britániou a Ruskom, čo mu umožnilo usadiť sa v Anglicku.

Bezpečnostný analytik Milan Žitný nevie posúdiť, či je reálne, aby novičok vznikol na Slovensku. „No to ani nie je podstata problému. Rusi jednoducho ukázali prstom na niekoho iného, aby nebola reč iba o nich, nech sa bráni aj niekto iný. A už sa to aj stalo, bráni sa Slovensko, bráni sa Česko. Už beží diskusia niekde inde,“ dodal Žitný s dôvetkom, že podľa neho v otrave nemajú prsty Rusi. „Ten bývalý rozviedčik už bol vo väzení a oni ho vymenili. Ten, koho vymenili, už nie je nositeľom ničoho a nie je pre nich zaujímavý,“ nazdáva sa Žitný. Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliu našli v bezvedomí 4. marca v parku v anglickom meste Salisbury. Od prevozu do nemocnice sa ich stav nezlepšil, obaja sa nachádzajú v kritickom stave. Podľa britských vyšetrovateľov ich otrávil dosiaľ neznámy páchateľ nervovoparalytickou látkou novičok. Vývoj armádneho jedu sa uskutočňoval v období Sovietskeho zväzu na území Uzbekistanu.

Londýn je presvedčený, že za útokom stojí Moskva. Šéf diplomacie Boris Johnson dokonca naznačil, že pokyn k otrave vydal priamo prezident Vladimir Putin. Británia vyhostila 23 ruských diplomatov. Rusko odpovedalo podobným krokom, keď nariadilo 23 zamestnancom britskej ambasády, aby opustili ruské územie.

Britský denník Daily Telegraph tvrdí, že podľa kriminalistov bola vražedná látka zrejme umiestnená do batožiny Julie Skripaľovovej pred odletom z Moskvy do Londýna, kam odcestovala 3. marca.