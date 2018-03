ONLINE: V pondelok by sme sa mali dozvedieť mená nových ministrov

10:27 Most-Híd rozhoduje o nomináciách na ministrov, zmena by mala byť len v justícii. Lucia Žitňanská už v novej vláde nechce byť, nahradiť by ju mal doterajší predseda poslaneckého klubu Gábor Gál. László Sólymos by mal zostať šéfom envirorezortu a dopravu by mal ďalej riadiť Árpád Érsek. Žitňanská ani Érsek sa pred rokovaním predsedníctva nevyjadrovali. Sólymos naznačil, že Gálova nominácia by mala byť jedinou zmenou v novej vláde.

10:04 Mimoriadna schôdza Národnej rady SR o skrátení volebného obdobia iniciovaná opozíciou nebude skôr ako o 15 dní, potvrdila Jana Kiššová (SaS) s tým, že poslanci chcú dodržať Rokovací poriadok NR SR.

10:03 Organizátori zhromaždení Za slušné Slovensko požiadali prezidenta Andreja Kisku o stretnutie.

10:02 Ak mi prezident odoberie povolenie na zostavenie vlády, budem to vnímať minimálne divne, povedal Peter Pellegrini a dodal, že sa bude snažiť zostaviť takú vládu, ktorá by nepolarizovala spoločnosť.

9:54 Robíme všetko preto, aby aj na stoličke ministra vnútra sedel človek, ktorý by nepolarizoval spoločnosť a s ktorým by súhlasil aj prezident, uviedol Peter Pellegrini.

9:51 „Nie je dôvod meniť programové vyhlásenie vlády v momente, keď sa nachádzame v polčase vládnutia,“ uviedol budúci premiér Peter Pellegrini. A vyjadril nádej, že po rokovaní so stranou Most-Híd a po rokovaní predsedníctva strany Smer budú môcť predstaviť novú vládu prezidentovi.

9:50 Všetci ministri za SNS by mali zostať na svojich postoch, uviedol Peter Pellegrini na tlačovej konferencii po stretnutí s predstaviteľmi Slovenskej národnej strany.

9:47 Andrej Danko po stretnutí s Petrom Pellegrinim povedal: Vyjadríme podporu vláde Petra Pellegriniho. „Pokiaľ bude zachované programové vyhlásenie, na ktorom sme sa zhodli, SNS nemá problém.“

SNS nevymení svojich ministrov, uviedol líder národniarov Andrej Danko. Autor: Pravda, Ivan Majerský

9:42 Andrej Danko nepripúšťa možnosť predčasných volieb. „Keď získaš mandát v NR SR, máš právo podporiť vládu. Toto je parlamentná demokracia,“ povedal Danko.

9:31 Od 9:00 je Peter Pellegrini na stretnutí so SNS. Na mieste sú aj ministerka školstva Martina Lubyová a minister obrany Peter Gajdoš (obaja SNS). O 11:00 hodine by sa Pellegrini mal stretnúť s predstaviteľmi strany Most-Híd. Následne by o 12:00 malo začať rokovanie predsedníctva Smeru, po ktorom chcú podľa nepotvrdených informácií predstaviť mená prezidentovi.

Líder SNS Andrej Danko dorazil na stretnutie s budúcim premiérom Petrom Pellegrinim. Autor: Pravda, Ivan Majerský

Čo sa dialo do pondelka?

Andrej Kiska Petrovi Pellegrinimu v sobotu cez sociálnu sieť odkázal, že chce vládu, ktorá nebude polarizovať Slovensko a ktorej budú môcť občania veriť, v opačnom prípade je „pripravený dôsledne využiť všetky ústavné právomoci hlavy štátu“. Pellegrini odpovedal ubezpečením, že rovnaký kabinet si praje aj on.

Najviac otáznikov stále koluje o kandidátovi na ministra vnútra. Pôvodne sa spomínala štátna tajomníčka z tohto rezortu Denisa Saková, podľa novších informácií by mala skôr získať uvoľnený post vicepremiéra pre investície, na ktorom aktuálne pôsobí Pellegrini. Zoznam možných šéfov rezortu vnútra sa v posledných dňoch predĺžil, hovorí sa o predsedovi poslaneckého klubu Smeru Martinovi Glváčovi, štátnom tajomníkovi na ministerstve obrany Mariánovi Saloňovi aj o prezidentovi finančnej správy Františkovi Imreczem.

Peter Pellegrini v nedeľu v diskusnej relácii televízie Markíza avizoval, že ministrom vnútra by nemal byť dlhoročný straník, avšak mal by byť v rezorte zorientovaný.

Na svojho šéfa čaká aj ministerstvo kultúry. Bývalý minister Marek Maďarič (Smer) podal demisiu ešte začiatkom marca. Ako jeho nástupca sa často spomína poslanec parlamentu za Smer a Ficov mediálny poradca Erik Tomáš (Smer). V hre má byť aj Dušan Jarjabek (Smer), aktuálny predseda parlamentného výboru pre kultúru a médiá. Jarjabek však pre agentúru SITA zdôraznil, že nemá ministerské ambície a chce sa venovať svojej profesii, ktorou je spev.

Pravdepodobné zloženie vlády Premiér: Peter Pellegrini

Podpredsedníčka vlády pre investície: Denisa Saková (?)

Minister spravodlivosti a vicepremiér: Gábor Gál (?)

Minister/ka vnútra a vicepremiér/ka: Denisa Saková/Richard Raši/ František Imrecze/ Marián Saloň (?)

Minister financií: Peter Kažimír

Minister zahraničných veci: Miroslav Lajčák

Minister obrany: Peter Gajdoš

Minister práce: Ján Richter/Branislav Ondruš/Richard Raši (?)

Minister životného prostredia: László Sólymos

Ministerka školstva: Martina Lubyová

Minister hospodárstva: Peter Žiga

Minister dopravy: Árpád Érsek

Minister kultúry: Erik Tomáš (?)

Minister zdravotníctva: Tomáš Drucker

SNS svojich ministrov meniť nechce. Budúci premiér v nedeľu potvrdil, že s takýmto rozhodnutím národniarov by nemal problém.

Uvoľnenú stoličku po Lucii Žitňanskej na ministerstve spravodlivosti preberie Gábor Gál (Most-Híd). Predseda Mostu-Híd Béla Bugár včera priznal, že Gála na toto miesto podporuje. On sám to zatiaľ nekomentoval.

Nová vláda ponesie podľa predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára novú zodpovednosť. „Musíme pokračovať v dobrom, čo sme začali. Musíme sa snažiť vrátiť dôveru ľudí v štátne inštitúcie. Myslím si, že nová vláda príde do parlamentu veľmi rýchlo s programovým vyhlásením. Ak noví ministri nebudú mať zásadné pripomienky, súčasné programové vyhlásenie bude len doplnené,“ povedal Bugár.